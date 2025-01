Sonys Live-Service-Strategie: Zulasten von Singleplayer-Spielen? Shuhei Yoshida äußert sich

In der Vergangenheit kündigte Sony eine Live-Service-Offensive für die PlayStation 5 an, die mit „Helldivers 2“ und „Concord“ gute, aber auch schlechte Ergebnisse hervorbrachte. Fans von Singleplayer-Spielen fürchteten, Sony könnte einen falschen Weg einschlagen. Dazu äußerte sich nun Shuhei Yoshida, der ehemalige Präsident der SIE Worldwide Studios.

Bislang waren Sony und PlayStation für ihre qualitativ hochwertigen und narrativ angetriebenen Singleplayer-Spiele bekannt. Doch im Jahr 2022 befürchtete die Fans, dass der Hersteller von diesem Weg abkommen könnte, nachdem eine groß angelegte Live-Service-Offensive angekündigt wurde.

Es folgten große Erfolge wie beispielsweise das im letzten Jahr veröffentlichte „Helldivers 2“, aber auch Fehlschläge wie der Helden-Shooter „Concord“, der sich für Sony zu einem regelrechten Desaster entpuppte. Entsprechende Projekte für die Marken „Twisted Metal“ und „The Last of Us“ wurden eingestampft, während „Marathon“ von „Destiny“-Entwickler Bungie weiter auf sich warten lässt.

Dennoch gab PlayStation-Chef Hermen Hulst erst vor wenigen Wochen bekannt, dass man auch für die Zukunft weiterhin auf Live-Service-Spiele setzen möchte. Doch hat die Strategie von Sony negative Auswirkungen auf die hauseigenen Einzelspieler-Titel? Dazu äußerte sich nun Shuhei Yoshida, der ehemalige Präsident der SIE Worldwide Studios, in einem Interview.

„Ich würde versuchen, dieser Richtung Widerstand zu leisten“

Yoshida, der Sony erst gestern nach über 31 Jahren verlassen hatte, sprach in der neuesten Ausgabe des Kinda Funny Gamescast über Sonys umstrittene Live-Service-Strategie. „Wenn ich in der Position von Hermen [CEO von Sony Interactive Entertainment] wäre, würde ich versuchen, dieser Richtung Widerstand zu leisten“, erklärte Yoshida. „Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie mich aus dem First-Party-Bereich entfernt haben.“

Allerdings kann Yoshida die Spieler auch beruhigen und gab zu verstehen, dass die Live-Service-Spiele wohl keinen Einfluss auf die Singleplayer-Titel nehmen dürften. Yoshida erzählte: „Nachdem ich gegangen war und Hermen das Ruder übernahm, haben sie Sony viel mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt. Ich glaube nicht, dass sie zu Hermen gesagt haben: ‚Hör auf, diese Einzelspieler-Spiele zu machen‘, sondern: ‚Oh, diese Spiele sind großartig, mach weiter so, und wir geben dir zusätzliche Ressourcen, um an diesen Service-Spielen zu arbeiten.‘“

Sony geht bewusst Risiken ein

Dass Live-Service-Spiele ein gewisses Risiko bieten, weiß auch Sony. Doch in Anbetracht des Potenzials, das solche Titel versprechen können, sei das Unternehmen dafür bereit. „Sie wussten, dass es riskant war. Die Chance, dass ein Spiel in diesem hart umkämpften Genre erfolgreich wird, ist gering“, so Yoshida.

Abschließend sagte er: „Aber das Unternehmen war sich dieses Risikos bewusst und hat Hermen die nötigen Ressourcen und die Chance gegeben, es zu versuchen. Meiner Meinung nach ist das großartig. Hoffentlich werden einige Spiele erfolgreich sein.“

Welche Live-Service-Spiele man von Sony in Zukunft noch erwarten kann, bleibt abzuwarten. Aktuell befindet sich auch ein Multiplayer-Spin-Off der „Horizon“-Reihe in Entwicklung, für das Guerrilla Games offenbar große Pläne hat. Dass sich die Service-Strategie lohnen kann, bewies zuletzt auch das von NetEase veröffentlichte „Marvel Rivals“ auf eindrucksvolle Weise.

Doch es ist gut zu wissen, dass auch hochwertige Singleplayer-Spiele weiterhin ihren Weg auf die PlayStation finden werden.

