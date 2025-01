Ubisoft: Far Cry 7, Beyond Good & Evil 2 und Black Flag-Remake – Insider liefert Releasezeiträume

Der aktuellen Krise zum Trotz hat der Publisher Ubisoft für die kommenden Jahre mehrere vielversprechende Blockbuster in der Pipeline. Doch wann dürfen wir mit dem Release von Titeln wie "Beyond Good & Evil 2", "Far Cry 7" oder dem Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" rechnen?

In der letzten Woche erreichte uns die Meldung, dass die Guillemot-Familie und der chinesische Gaming-Gigant Tencent einen neuen Vorstoß wagen könnten, um den kriselnden Publisher Ubisoft wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen.

Im Detail geht es um ein gemeinsames Joint Venture, das ausgewählte Werte von Ubisoft umfasst. Ein Schritt, mit dem die Guillemots und Tencent den Wert von Ubisoft steigern möchten. Gerüchte, die bislang nicht von offizieller Seite bestätigt wurden. Allerdings veröffentlichte Ubisoft kürzlich ein Update zur zukünftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Laut CEO Yves Guillemot wird es Ubisoft in den nächsten Jahren unter anderem darum gehen, den Qualitätsstandard der eigenen Spiele zu erhöhen. Dass der Publisher gewillt ist, dafür auch Verzögerungen in Kauf zu nehmen, stellte „Assassin’s Creed: Shadows“ unter Beweis, das Ubisoft kürzlich ein zweites Mal verschob.

Erscheinen diese Titel bis Ende 2026?

Doch mit welchen Titeln können wir in den nächsten Jahren rechnen? Diese Frage beantwortete der in Ubisoft-Fragen für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson. Dieser listete in einem Bericht über die aktuelle Situation des Publishers einen ganzen Schwung an Spielen, die sich bei Ubisoft in Entwicklung befinden beziehungsweise in Entwicklung befinden sollen.

Darunter zum einen bereits bestätigte Projekte wie „Ghost Recon: Over“, das Remake zu „Prince of Persia: The Sand of Time“ oder „Beyond Good & Evil 2“. Hinzukommen noch nicht angekündigte Titel wie das Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“, „The Division 3“ oder ein weiteres „Assassin’s Creed“-Remake, das intern unter dem Codenamen „Stardust“ entstehen soll.

Laut Henderson ist ein Teil der besagten Spiele für eine Veröffentlichung bis Ende 2026 vorgesehen. Die anderen sollen noch etwas länger auf sich warten lassen.

Release bis Ende 2026:

Splinter Cell-Remake

Far Cry 7

Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed: Black Flag-Remake

Assassin’s Creed: Hexe

Ghost Recon: Over

Prince of Persia: Sands of Time-Remake

Diverse kleinere Projekte auf Basis bestehender Marken

Release erst 2027 oder später:

The Division 3

Rayman-Remake

Assassin’s Creed-Remake (Codename Stardust)

Neues Assassin’s Creed-Rollenspiel

Beyond Good & Evil 2

Auch wenn es sich bei Tom Henderson für gewöhnlich um eine gut informierte Quelle handelt, sollten seine Angaben erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Schließlich umfasst seine Liste nicht nur Spiele, die Ubisoft zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht offiziell ankündigte.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass sich größere Ubisoft-Produktionen gerne mehrfach verschieben. Man denke beispielsweise an „Skull and Bones“ oder zuletzt „Assassin’s Creed: Shadows“.

