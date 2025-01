Assassin’s Creed 4 Black Flag: Remake bietet mehr als nur eine bessere Grafik – Gerücht

Auch wenn eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Ubisoft noch aussteht, gilt mittlerweile als sicher, dass der Publisher in der Tat an einem Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ arbeitet.

So berichteten in der Vergangenheit mehrere bekannte Insider über die Neuauflage. Für frische Gerüchte sorgte der Lebenslauf eines Entwicklers, in dem das Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ auftauchte. Sollten sich die Angaben bewahrheiten, dann wird uns die Neuauflage mehr als nur ein einfaches Grafik-Upgrade bieten.

Stattdessen soll das verantwortliche Entwicklerteam auch im spielerischen Bereich Hand anlegen.

Ein Remake auf Basis der Anvil-Engine?

Laut dem besagten Lebenslauf greifen die Entwickler beim Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ auf eine aktualisierte Version der Anvil-Engine zurück. Keine allzu große Überraschung, da der Grafikmotor zu den größten Konstanten der „Assassin’s Creed“-Reihe gehört. Weiter heißt es, dass unter anderem das Kampfsystem überarbeitet werden soll.

Auch die „Ökosysteme rund um die Tierwelt“ wird das Team laut dem Lebenslauf erweitern. Konkreter wurde der Entwickler in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Die Kollegen von MP1st merken an, dass wir es hier mit demselben Entwickler zu tun haben, der kürzlich auch das gemunkelte Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in seinem Lebenslauf listete. Auch hier sprach der Entwickler davon, dass nicht nur die Grafik des Rollenspiel-Klassikers einer Generalüberholung unterzogen wird.

Stattdessen sollen uns im Comeback von „Oblivion“ ebenfalls Verbesserungen im spielerischen Bereich ins Haus stehen.

Mehrere Quellen bestätigten das Remake zu Black Flag

Ihren Anfang nahmen die Gerüchte um das Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ im Jahr 2023, als zunächst die Kollegen von Kotaku über die Neuauflage berichteten.

Anschließend entdeckte die Community in den Lebensläufen diverser Ubisoft-Mitarbeiter mögliche Hinweise auf die Rückkehr von „Black Flag“.

Im vergangenen Oktober wiederum berichtete der gut vernetzte Insider Tom Henderson, dass das Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ ursprünglich für einen Launch im November 2025 vorgesehen war. Ob Ubisoft diesen Zeitraum noch einhält, bleibe laut Henderson allerdings abzuwarten.

„Black Flag“ erschien ursprünglich im Oktober 2013 und gehört bis heute zu den beliebtesten „Assassin’s Creed“-Titeln überhaupt.

