Doom The Dark Ages: Ankündigung in dieser Woche? Offenbar Releasetermin durchgesickert

Doom The Dark Ages:

Unbestätigten Gerüchten zufolge werden Xbox und id Software die Xbox Developer Direct 2025 in dieser Woche nutzen, um den Releasetermin von "Doom: The Dark Ages" zu enthüllen. Eine etwas zu früh freigeschaltete Vorschau verdarb die Überraschung und lieferte uns den möglichen Termin des Shooters.

Mit „Doom: The Dark Ages“ kündigten Xbox und die Entwickler von id Software im letzten Jahr den neuesten Ableger der düsteren Shooter-Serie für die Konsolen und den PC an.

Wie Microsoft kürzlich bekannt gab, gehört „Doom: The Dark Ages“ zu den Titeln, die uns im Rahmen der Xbox Developer Direct 2025 in dieser Woche vorgestellt werden. Schnell spekulierte die Community natürlich, dass es bei frischen Gameplayszenen nicht bleiben könnte. Stattdessen hofften die Spieler, dass Xbox und id Software zudem den Releasetermin des Shooters enthüllen.

Diesbezüglich könnten die Kollegen von Gamekult die Überraschung verdorben haben. In einer mittlerweile wieder offline genommenen Vorschau nannte das Magazin nämlich einen möglichen Releasetermin.

Erscheint das neue Doom im Mai?

Laut der besagten Vorschau von Gamekult soll „Doom: The Dark Ages“ am 15. Mai 2025 erscheinen. Ein Releasezeitraum, der nicht zum ersten Mal auftaucht. Bereits im Dezember wies der in Xbox-Fragen für gewöhnlich gut informierte Insider „extas1s“ darauf hin, dass das neue Abenteuer des Doom-Slayers für eine Veröffentlichung im Mai 2025 vorgesehen ist.

Nun liegt also ein konkreter Termin vor, den Xbox und id Software aller Voraussicht nach im Zuge der Xbox Developer Direct 2025 bestätigen werden.

Das besagte Event startet am morgigen Donnerstagabend, den 23. Januar 2025 um 19 Uhr unserer Zeit. Neben „Doom: The Dark Ages“ bekommen wir natürlich noch weitere Spiele zu Gesicht.

Darunter „South of Midnight“ und das vom Indie-Studio Sandfall Interactive entwickelte Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“.

Microsoft setzt auf einen Multiplattform-Release

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigte Microsoft im letzten Jahr, dass „Doom: The Dark Ages“ in Form eines Multiplattform-Titels erscheint. Dies bedeutet, dass id Software neben dem PC und den Xbox-Konsolen auch die PS5 versorgt.

Laut Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer handelt es sich bei „Doom“ um eine Serie mit einer langen Multiplattform-Geschichte. Daher war intern schnell klar, dass sich dies auch mit „The Dark Ages“ nicht ändern wird.

„Doom ist definitiv eines dieser Franchises, das auf so vielen Plattformen lief“, ergänzte Spencer. Ich finde, dass es ein Franchise ist, das jeder spielen sollte. Als ich mich vor ein paar Jahren mit Marty zusammensetzte, fragte ich ihn, was er machen wolle. Und er sagte, er wolle es auf allen Plattformen verkaufen. So einfach ist das.“

Bei „Doom: The Dark Ages“ handelt es sich um Prequel mit einem mittelalterlichen Setting, in dem die Entwickler von id Software die Ursprungsgeschichte des Doom-Slayers näher beleuchten möchten.

