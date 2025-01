Xbox Developer Direct: Für PS5-Spieler interessant? Offenbar mehr als eine Überraschung geplant

Nach den Gerüchten der letzten Wochen kündigte Microsoft kürzlich an, dass das Xbox-Team das neue Jahr auch 2025 mit einer „Xbox Devoloper Direct“ begehen wird.

Zu den Titeln, die wir zu Gesicht bekommen, gehört zum einen der von id Software entwickelte Shooter „Doom: The Dark Ages“. Ebenfalls mit von der Partie sind das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ aus dem Hause Sandfall Interactive und „South of Midnight“, das bei den „We Happy Few“-Machern von Compulsion Games entsteht.

Des Weiteren bestätigte Microsoft, dass wir uns im Rahmen der „Xbox Devoloper Direct“ in der nächsten Woche auf eine Überraschung freuen dürfen. Dabei könnte es unter Umständen nicht bleiben.

Plant Microsoft mehrere Überraschungen?

Dies lassen zumindest die Aussagen des Windows Central-Journalisten Jez Corden vermuten. Corden, der in Xbox-Fragen in der Regel gut informiert ist, möchte nämlich erfahren haben, dass uns auf der nächsten „Xbox Devoloper Direct“ mehr als eine überraschende Ankündigung ins Haus steht.

Konkreter wurde Corden leider nicht.

Aktuelle Gerüchte besagen, dass sich die von Microsoft bestätigte Überraschung um eine „bekannte japanische Serie mit einer jahrzehntelangen Geschichte“ dreht, zu der auf der „Xbox Devoloper Direct“ eine Ankündigung erfolgt.

In diesem Zusammenhang interessant: Ende Dezember erneuerte Sega in Japan die Markenrechte an „Ecco“ und „Ecco the Dolphin“. Dies lässt vermuten, dass sich hinter der besagten Überraschung möglicherweise ein Reboot von „Ecco the Dolphin“ versteckt.

Auch PS5-Spieler dürften auf ihre Kosten kommen

Für PS5-Spieler dürfte die „Xbox Devoloper Direct“ ebenfalls interessant sein. Schließlich bestätigte Microsoft bereits im vergangenen Jahr, dass „Doom: The Dark Ages“ für die PS5 erscheint.

Des Weiteren können wir davon ausgehen, dass der mögliche Reboot zu „Ecco the Dolphin“ in Form eines Multiplattform-Titels veröffentlicht wird. Zudem wissen wir bei „Clair Obscur: Expedition 33“, dass Sandfall Interactive die PS5 versorgt.

Da Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer in einem im November 2024 geführten Interview darauf hinwies, dass es für PS5-Portierungen von Xbox-Titeln keine roten Linien mehr geben würde, könnte auch „South of Midnight“ den Weg auf die PS5 finden.

Die nächste Ausgabe der „Xbox Devoloper Direct“ startet am Donnerstagabend, den 23. Januar 2025 um 19 Uhr unserer Zeit.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren