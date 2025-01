Resident Evil: Klassiker-Sammlung für PS5 und Xbox Series X/S? ESRB gibt Hinweis

Capcom ist offenbar nach wie vor sehr daran interessiert, seine beliebte „Resident Evil“-Reihe auf den aktuellsten Plattformen verfügbar zu machen. So tauchte erst vor wenigen Tagen ein Hinweis des amerikanischen ESRB auf, der darauf hindeutete, dass „Resident Evil 6“ auch für die PS5 und Xbox-Series-Konsolen veröffentlicht wird.

Nun ist es erneut eine Altersprüfung des Gegenstücks der USK, die ein weiteres Indiz liefert. Demnach könnte auch die „Resident Evil Origins Collection“ schon bald ihren Weg auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S finden.

Resident Evil Origins Collection für Xbox Series eingestuft

Die „Resident Evil Origins Collection“ besteht aus dem „Resident Evil“-Remake und „Resident Evil Zero“. Erstmals veröffentlicht wurde die Klassiker-Sammlung im Jahr 2016 für die PS4 und Xbox One. 2019 erfolgte zudem ein Release für die Nintendo Switch. Jetzt scheint Entwickler Capcom die Kollektion auch für die neuesten Systeme umzusetzen. So findet sich auf der Webseite des ESRB ein entsprechender Eintrag der „Resident Evil Origins Collection“ für die Xbox-Series-Konsolen.

Die PS5 wird nicht erwähnt, allerdings ist davon auszugehen, dass im Falle einer Veröffentlichung für die Microsoft-Konsolen auch eine Version für die PlayStation 5 erscheinen wird. Ob Capcom im Rahmen der neuen Umsetzung weitere technische Verbesserungen an den Klassikern vornehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Eine offizielle Ankündigung inklusive möglichem Release-Termin oder weiteren Informationen steht bislang noch aus.

Folgt ein vollständiges Remake von Resident Evil Zero?

Um „Resident Evil Zero“, das auch in der „Resident Evil Origins Collection“ enthalten ist, rankten sich in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gerüchte. So soll Capcom angeblich an einem technisch aufwendigen und komplett überarbeiteten Remake des Survival-Horrorspiels arbeiten, das ursprünglich im November 2002 für den Nintendo GameCube erschienen ist.

Da in diesem Jahr auch das 30. Jubiläum der „Resident Evil“-Reihe bevorsteht, würde sich eine Neuauflage von „Resident Evil Zero“ durchaus anbieten. Mit Blick auf die Hintergrundgeschichte gilt das Spiel in der Chronologie als erster Teil. So spielt der Titel zeitlich vor „Resident Evil“ und erzählt die Vorgeschichte zu den Ereignissen in Raccoon City und wie es zum Ausbruch des T-Virus kommen konnte. Im Mittelpunkt steht neben S.T.A.R.S.-Rekrutin Rebecca Chambers der zum Tode verurteilte Sträfling Billy Coen.

