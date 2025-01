Resident Evil 6: Neuauflage für PS5 und Xbox Series X/S geplant? Hinweis entdeckt

Capcom arbeitet Gerüchten zufolge bereits an weiteren Remakes der „Resident Evil“-Reihe, doch zunächst könnte eine Neuauflage von „Resident Evil 6“ für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Darauf deutet nun zumindest eine neue Altersprüfung des amerikanischen ESRB hin.

Die beliebte „Resident Evil“-Reihe könnte womöglich schon bald die nächste Neuauflage hervorbringen. Das lässt jetzt ein entsprechender Hinweis des amerikanischen ESRB vermuten, das den Titel bereits geprüft hat. Allerdings handelt es sich nicht um ein vollständiges Remake eines älteren Titels, sondern um eine angepasste Version von „Resident Evil 6“, die schon bald für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen könnte.

ESRB prüft Resident Evil 6 für Xbox Series

Wie ein Eintrag auf der Webseite des US-amerikanischen Gegenstücks zur deutschen USK verrät, wurde eine Version von „Resident Evil 6“ für die Xbox-Series-Konsolen mit der Bewertung „M“ versehen. Somit scheint der sechste Teil von Capcoms Survival-Horror-Reihe schon bald auch als native Fassung für die aktuellen Konsolen zu erhältlich sein. Obwohl die Prüfung nur für die Xbox-Versionen durchgeführt wurde, ist davon auszugehen, dass auch eine Umsetzung für die PS5 erscheinen wird.

„Resident Evil 6“ wurde erstmals im Oktober 2012 für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht, während eine überarbeitete Version mit grafischen Verbesserungen und alle bisherigen Erweiterungen im März 2016 für die PS4 und Xbox One folgte. Nun scheint das Spiel auch den Sprung auf die PS5 und Xbox-Series-Systeme zu schaffen. Ob Capcom dafür weitere Anpassungen vorgenommen hat, lässt sich bislang aber nicht sagen. Auch ein möglicher Release-Termin ist nicht bekannt.

Welche Resident-Evil-Remakes folgen als Nächstes?

Die Freude unter den „Resident Evil“-Fans dürfte sich angesichts dieser Tatsache aber in Grenzen halten: Der sechste Teil des Franchise gehört zu den eher weniger beliebten Teilen und wirkt unter den Spielern sehr polarisierend. Das ist unter anderem auf den starken Fokus auf lineare Action und der Abkehr vom klassischen Survival-Horror zurückzuführen. Vielmehr dürften sich die Fans weiteren Remakes der alten Teile entgegensehnen.

Dieser Wunsch könnte auch in Erfüllung gehen, denn jüngsten Gerüchte zufolge soll Capcom bereits an einem Remake von „Resident Evil Zero“ arbeiten, das im November 2002 erstmals für den Nintendo GameCube veröffentlicht wurde. Da das Spiel auch aus chronologischer Story-Perspektive der erste Teil der Reihe ist, dürfte sich zum bevorstehenden 30. Jubiläum der Marke eine Neuauflage anbieten. Außerdem soll auch ein neuer „Resident Evil“-Film in Planung sein, der die Handlung von „Resident Evil Zero“ adaptieren könnte.

