Sonic the Hedgehog 4: Termin für nächstes Kinoabenteuer von Segas blauem Igel bekannt

„Sonic the Hedgehog 3“ war erst Ende Dezember 2024 in den deutschen Kinos gestartet, doch einer Fortsetzung erteilten die Verantwortlichen von Paramount Pictures bereits im Vorfeld grünes Licht.

Und das Vertrauen in Segas blauen Igel wurde belohnt: „Sonic The Hedgehog 3“ gilt nicht nur als der beste Teil der Trilogie, sondern laut dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes auch als die zweitbeste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten. Ändern könnte das vielleicht „Sonic the Hedgehog 4“, dessen Starttermin nun offiziell bekannt gegeben wurde.

Sonic the Hedgehog 4 kommt im März 2027 in die Kinos

Nachdem Paramount Pictures, die im Laufe dieses Jahres vom neuen Eigentümer Skydance übernommen werden, den Start von „Sonic the Hedgehog 4“ mit dem Frühjahr 2027 bereits grob angepeilt hatten, steht jetzt ein konkreter Termin (via Deadline) für das nächste Kino-Abenteuer des blauen Igels fest. Demnach wird „Sonic the Hedgehog 4“ in den USA ab dem 19. März 2027 zu sehen sein. Hierzulande dürfte die nächste Adaption des Sega-Klassikers ebenfalls zeitnah in den Kinos starten.

Dass ein Wiedersehen mit Sonic für Paramount gar nicht schnell genug stattfinden kann, ist vor allem den Erfolgen von „Sonic the Hedgehog 3“ zu verdanken. So konnte der Streifen allein in den USA 218,8 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen, während es weltweit sogar 425 Millionen waren. Dadurch hat die „Sonic the Hedgehog“-Filmreihe auch einen finanziellen Meilenstein überwunden: Insgesamt wurde mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt.

Wie geht es in Sonic the Hedgehog 4 weiter?

Das Ende von „Sonic the Hedgehog 3“ lässt den Machern jede Menge Spielraum für den nächsten Teil. Fest steht jedoch, dass die Riege von Sonics Kumpanen mit Amy Rose in „Sonic the Hedgehog 4“ um einen weiteren bekannten Charakter erweitert werden wird. So war das rosa Igelmädchen bereits am Ende des letzten Films zu sehen. In der Videospielreihe trat sie erstmals im 1993 veröffentlichten „Sonic the Hedgehog CD“ in Erscheinung.

Aber auch Sonics Widersacher im kommenden Kino-Abenteuer dürfte bereits bekannt sein, nachdem am Ende von „Sonic the Hedgehog 3“ eine ganze Armee von Blechrobotern in Igel-Gestalt aufgetaucht waren. In den Spielen feierte Metal Sonic – genauso wie Amy Rose – sein Debüt in „Sonic the Hedgehog CD“. Und auch Jim Carrey könnte ein weiteres Mal in der Rolle des Dr. Robotnik zu sehen sein, obwohl der Schauspieler eigentlich schon nach dem zweiten „Sonic“-Film aussteigen wollte.

