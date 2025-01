The Witcher: Henry Cavill hatte Recht – Berühmter Fantasy-Autor prangert Netflix’ Verhalten an

The Witcher:

Im Dezember 2019 startete auf Netflix die Serie „The Witcher“, in der Schauspieler Henry Cavill, der unter anderem als Superman-Darsteller, „Warhammer“-Fan und bekennender PC-Spieler bekannt ist, in die Rolle des Hexers Geralt von Riva schlüpfte.

Doch für die Live-Action-Adaption entfernte sich Netflix von der Buch- und Videospielvorlage, sodass die Serie innerhalb der Fangemeinde auf gemischte Reaktionen stieß. Auch Cavill konnte sich offenbar mit den Entscheidungen von Netflix anfreunden und verkündete nach dem Ende der 3. Staffel seinen Ausstieg.

Stattdessen hätte der Streaminganbieter aber besser auf Cavill hören sollen, wie der berühmte Fantasy-Autor Brandon Sanderson nun in einem Interview verlauten ließ.

Henry Cavill hatte eine klare Vision für The Witcher

Im Gespräch mit Polygon zeigte sich Sanderson, der unter anderem für die „Mistborn“-Reihe und den erfolgreichen Roman „Das Rad der Zeit“ verantwortlich ist, überzeugt davon, dass die „The Witcher“-Serie deutlich erfolgreicher gewesen wäre, wenn Netflix auf den Rat von Henry Cavill gehört hätte und die Zusammenarbeit nicht beendet worden wäre. Schließlich gilt Cavill selbst als großer Fan des „The Witcher“-Universums.

Doch Sanderson äußerte seine Bedenken nicht nur in Bezug auf „The Witcher“. Stattdessen teilt er die Meinung, dass aktuelle Fantasy-Adaptionen ein grundlegendes Problem haben: „Streaming hat große Probleme mit epischer Fantasy gehabt, und das macht mir Sorgen. ‘Herr der Ringe: Die Ringe‘ der Macht und ‘Das Rad der Zeit‘ sind nicht so gut angekommen, wie ich gehofft hätte. ‘Shadow and Bone‘ hielt nur zwei Staffeln, obwohl die erste Staffel sehr stark war.“

„Ich glaube wirklich, dass der Schlüssel ein visionärer Filmemacher ist. Epische Fantasy reagiert schlecht auf zu viel Kontrolle von oben“, erklärt der Fantasy-Experte. „Ich denke, das war das Problem bei The Witcher. Sie hatten diesen Visionär: Es war Henry Cavill. Und sie wollten ihm nicht zuhören. Nun, da haben Sie es.“

Liam Hemsworth übernimmt für die beiden letzten Staffeln

Weshalb Henry Cavill und Netflix getrennte Wege gingen, ist bis heute nicht genau bekannt. Während die Medien berichteten, der Schauspieler hätte nur einen „kurzfristigen Vertrag“ für drei Staffeln abgeschlossen und sich dann dafür entschieden, etwas anderes zu machen, sehen die Fans die Ursache woanders. Demnach sollen die kreativen Differenzen der ausschlaggebende Grund für das Aus von Cavill gewesen sein.

Für die kommende vierte Staffel von „The Witcher“ wird stattdessen Schauspieler Liam Hemsworth in der Rolle von Geralt zu sehen sein. Wann die nächsten Episoden auf Netflix verfügbar sein werden, steht bislang aber noch nicht fest. Vermutlich ist mit einem Start gegen Ende des Jahres zu rechnen. Wie die Verantwortlichen außerdem bereits bestätigt haben, wird die fünfte Staffel auch das Finale darstellen – danach ist Schluss.

