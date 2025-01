Baldur’s Gate 3: Warnung von Larian – so kehrt ihr zu Patch 7 zurück

In diesen Tagen arbeiten die Entwickler von Larian nicht nur an ihren neuen Projekten. Sie werkeln auch an dem nächsten großen Update für „Baldur’s Gate 3“. Patch 8 wird wahrscheinlich das letzte größere Update für das beliebte Rollenspiel. Wie schon bei dem vorhergegangenen Patch 7 wird auch die nächste Aktualisierung für „Baldur’s Gate 3“ erst einem Stresstest unterzogen, bis es auf allen Plattformen ausgerollt wird.

So war eigentlich der Plan, jedoch hatten Spieler auf der PlayStation 5 in einigen Regionen, darunter Europa und Asien, fälschlicherweise Zugriff auf Update 8. Dieses könnte jedoch Kompatibilitätsprobleme mit Spielständen und Mods mit sich bringen, warnen nun die Entwickler.

Patch 8 schon vor Stresstest online

Wie das Spielestudio Larian informiert, hätten einige Spieler den Patch 8-Build als Update für ihre Live-Spielversion erhalten. Allerdings sei dieser für den Stresstest vorgesehen. Anders als Patch 7 findet der Stresstest für Update 8 nämlich neben dem PC auch auf den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S statt.

Nutzer könnten anhand der Versionsnummer in der unteren rechten Ecke des Hauptmenüs überprüfen, welchen Patch für „Baldur’s Gate 3“ sie gegenwärtig verwenden. Bei Version 01.800.000 oder 4.1.1.6583053 handele es sich um Update 8. Bei niedrigeren Versionsnummern ist noch der aktuelle Patch 7 installiert.

Haben PS5-Spieler schon Patch 8 auf ihren Konsolen, wird diese Version erst aktualisiert, sobald dieser für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Dies bedeutet, dass die Nutzer während des Stresstests für Patch 8 keine Updates und Fehlerbehebungen erhalten können.

So kehren Spieler wieder zu Patch 7 zurück

Larian warnt darüber hinaus, dass der kürzlich verfügbare Patch 8 nicht unterstützt werde. Es könnten mit dieser Version Kompatibilitätsprobleme mit Spielständen und Mods auftreten. Spieler könnten jedoch zu einer Spielversion von „Baldur’s Gate 3“ mit Patch 7 zurückkehren, indem der Titel deinstalliert und noch einmal neu installiert wird.

Alle neuen Spielstände, die nach der Installation von Update 8 erstellt wurden, seien nicht mit Patch 7 kompatibel. Wenn Nutzer also nach der Installation einen neuen Spielstand anlegen oder einen alten Save überschreiben, kann dieser nicht weitergenutzt werden, sobald man zu Patch 7 zurückkehrt. Auch gebe es keine Garantie dafür, ob diese Spielstände noch funktionieren, sobald Update 8 veröffentlicht wurde.

Der Stresstest des Rollenspiels soll weiterhin in dieser Woche starten, so die Entwickler von Larian. Eingeladene Teilnehmer sollen per Email informiert werden.

Quelle: Larian Studios

