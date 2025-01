Beyond Two Souls: TV-Serie angekündigt – Elliot Page sichert sich Rechte

Beyond Two Souls:

Elliot Page entwickelt eine Fernsehserie basierend auf dem Spiel „Beyond: Two Souls". Die Produktionsfirma Pageboy Productions hat die Rechte erworben. Die Adaption befindet sich in einer frühen Phase.

Das interaktive Drama „Beyond: Two Souls“ von Quantic Dream wird für das Fernsehen adaptiert. Die Produktionsfirma Pageboy Productions, die von Schauspieler Elliot Page gegründet wurde, hat die Rechte für die TV-Umsetzung des Spiels erworben.

Page spielte bereits im Originalspiel die Hauptrolle als Jodie Holmes, ein Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Beyond Two Souls bietet eine starke Grundlage

Die geplante Serie soll sich an der nichtlinearen Erzählweise des Spiels orientieren. Weitere Details, etwa zur Besetzung oder zum Veröffentlichungszeitraum, sind bisher nicht bekannt. Laut Berichten befindet sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Elliot Page bezeichnete die Dreharbeiten zum Originalspiel als eine seiner „herausforderndsten und erfüllendsten schauspielerischen Erfahrungen“. Die dichte Erzählweise und emotionale Tiefe der Geschichte bieten laut Page eine starke Grundlage für die Serie. Das Ziel sei es, eine einzigartige Interpretation der Charaktere und ihrer Reisen zu erschaffen, die sowohl langjährige Fans als auch neue Zuschauer anspricht.

Matt Jordan Smith, Leiter für Entwicklung und Produktion bei Pageboy Productions, erklärte, dass die Adaption das Erbe des Spiels ehren, aber auch neue Perspektiven eröffnen werde. Die Handlung werde sich mit Themen wie Überleben und den weitreichenden Konsequenzen von Entscheidungen befassen.

Beteiligung von Quantic Dream

„Beyond: Two Souls“ wurde 2013 für die PlayStation 3 veröffentlicht und später für die PlayStation 4 (2015) und den PC (2019) portiert. Das Spiel erzählt die Geschichte von Jodie Holmes, die seit ihrer Geburt mit einem übernatürlichen Wesen namens Aiden verbunden ist. Neben Elliot Page war auch Willem Dafoe in einer Hauptrolle vertreten.

Regie und Drehbuch des Spiels stammen von David Cage, dem Gründer von Quantic Dream. Cage bestätigte, dass er bei der Serienadaption mitwirke, das Ausmaß seiner Beteiligung sei jedoch noch unklar.

„Wir freuen uns riesig, bei diesem Projekt wieder mit Elliot Page zusammenzuarbeiten“, betonte Cage. „Ich war überwältigt von seiner schauspielerischen Leistung im Spiel und konnte mir niemanden vorstellen, der diese Geschichte mit der gleichen Leidenschaft in einem anderen Medium erzählen könnte.“

Mit der Adaption von „Beyond: Two Souls“ reiht sich das Spiel in eine wachsende Liste von Videospielverfilmungen ein. Während sich die Serie noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, bleibt abzuwarten, wie eng sie sich an die Vorlage hält und welche kreativen Entscheidungen das Team treffen wird.

