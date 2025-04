Switch 2: Verspielt Nintendo seine Identität? Shuhei Yoshida äußert sich kritisch

Nach seinem Abschied von Sony äußerte sich Branchenveteran Shuhei Yoshida in diversen Interviews zu allerlei Themen, die die Gamesbranche betreffen. Im Interview mit „Easy Allies“ blickte Yoshida auf die offizielle Enthüllung der Switch 2 in diesem Monat zurück, die ihn laut eigenen Aussagen mit gemischten Gefühlen zurückließ.

Vor allem die Tatsache, dass Nintendo bei der Switch 2 weitestgehend auf Innovationen verzichtete und sich stattdessen auf eine leistungsstärkere Hardware konzentrierte, kritisierte Yoshida. Laut dem ehemaligen Leiter der SIE Worldwide Studios (heute: PlayStation Studios) laufe Nintendo sogar Gefahr, seine Identität zu verspielen.

„Für mich war das ein etwas zwiespältiges Signal von Nintendo“, meint Yoshida. „In gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass Nintendo seine Identität verliert. Meiner Meinung nach. Für mich ging es bei Nintendo immer darum, ein völlig neues Erlebnis zu schaffen. Also Hardware und Spiele gemeinsam zu entwerfen, um etwas wirklich Erstaunliches zu schaffen.“

Yoshida kritisiert den Fokus auf technische Verbesserungen

Auch die Tatsache, dass sich Nintendo in der Präsentation vor allem auf technische Verbesserungen konzentrierte, passe laut Yoshida nicht zu dem Unternehmen. Yoshida weiter: „Aber die Switch 2 ist, wie wir alle erwartet haben, die bessere Switch oder nicht? Sie hat einen größeren Bildschirm, einen leistungsstärkeren Prozessor, eine höhere Auflösung und 4K mit 120 FPS.“

„Es gab sogar einen Hardware-Experten, der den Stream startete. Wie bei den anderen Systemen auch“, ergänzte Yoshida.

„Und weil sie die bessere Switch ist, lautet die Kernaussage der gesamten Switch 2: Wir haben alles verbessert. Das ist etwas, das andere Unternehmen schon immer getan haben“, erklärte Yoshida seine Kritik. Er fügte hinzu, dass die Idee einer Switch 2 mit mehr Hardwareleistung trotz allem eine gute Sache sei.

Schließlich werden die zusätzliche Leistung und der zu erwartende Erfolg der Switch 2 dazu führen, dass Dritthersteller ihre großen Titel seit langer Zeit wieder auf einer Nintendo-Plattform veröffentlichen können.

Spannung für Besitzer mehrere Plattformen hielt sich in Grenzen

Eine Entwicklung, von der laut Yoshida allerdings nur Spieler profitieren werden, die bislang ausschließlich auf der Switch unterwegs waren.

„Natürlich ist es eine leistungsstärkere Switch. Also ist es großartig, wenn man ausschließlich auf Nintendo-Hardware spielt. Dann kann man zum ersten Mal großartige Spiele wie Elden Ring erleben“, führte Yoshida aus.

Core-Gamer mit mehreren Plattformen zeigten sich von den Third-Party-Ankündigungen allerdings nur mäßig beeindruckt, resümierte Yoshida.

In Europa erscheint die Switch 2 am 5. Juni 2025 und kostet 469,99 Euro. Zudem bietet Nintendo ein Bundle an, das neben einer Switch 2 den Fun-Racer „Mario Kart World“ in einer digitalen Fassung enthält.

