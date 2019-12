Call of Duty Modern Warfare: Patch 1.12 inkl. Vacant und Shipment erschienen – Changelog enthüllt weitere Änderungen

Am gestrigen Abend veröffentlichten Activision und Infinity Ward ein neues umfangreiches Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“, mit dem man einige neue Inhalte in das Spiel brachte. Unter anderem bekamen die Spieler die klassischen Karten „Vacant“ und „Shipment“ sowie eine Winter-Version der Gunfight-Karte „Docks“ spendiert.

Weitere Änderungen und Fehlerbehebungen

Des Weiteren haben die Entwickler mit Nikto einen weiteren Operator in das Spiel gebracht, wobei auch neue SpecOps-Missionen zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um „Strongbox“ und die beiden klassischen Missionen „Disinform“ und „Bomb Squad“. Mit „Cranked“ kehrte auch ein bekannter Spielmodus zurück, während auch der normale „Gunfight“ wieder freigeschaltet wurde.

Allerdings hat Infinity Ward auch einige weitere Änderungen am Spiel vorgenommen. Vor allem der Lautstärke der Schritte ging es noch einmal an den Kragen. Der Radius, in dem 3rd-Person-Schritte zu hören waren, wurde reduziert. Die Okklusion von Schritten wurde erhöht, wobei man verschiedene Geräuscheffekte anpasste, die in einer größeren Reichweite als Schritte abgespielt wurden.

Es wurden auch zahlreiche weitere Exploits und Boost-Techniken aus der Welt geschafft, wobei auch ein Problem behoben wurde, durch das man in einer „Update benötigt Neustart“-Schleife gefangen sein konnte. Des Weiteren hat man noch einmal Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen sowie eine Auto Move Forward-Funktion hinzugefügt, die man auf Wunsch in den Optionen aktivieren kann.

Mehr: Call of Duty Modern Warfare – Neue Inhalte für Season 1 ab heute plus Geschenk, Double-Weapon-XP und mehr

Alle weiteren Änderungen, die Infinity Ward mit dem Update 1.12 vorgenommen hat, kann man den offiziellen Patchnotes entnehmen. Diese hat Infinity Ward in einer englischen Version auf der offiziellen Seite bereitgestellt.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist seit Ende Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Die Entwickler haben seitdem mehrere neue Mehrspieler-Karten, SpecOps-Missionen und mehr kostenlos hinzugefügt. Allerdings gibt es auch einige Inhalte wie eine Armbanduhr, die die Spielertode anzeigt, die man sich für Echtgeld kaufen kann.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare