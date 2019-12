Marvel’s Avengers: Kurzes Video stellt die Operationsbasis der Superhelden vor

Im nächsten Jahr werden Square Enix und Crystal Dynamics mit „Marvel’s Avengers“ ein neues Superhelden-Abenteuer für die Konsolen und den PC veröffentlichen. Als Charaktere werden zum Launch Iron-Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Thor und Ms. Marvel zur Verfügung stehen, auch wenn nachträglich weitere Charaktere hinzugefügt werden sollen.

Nun haben die Verantwortlichen via Twitter noch einmal ein kurzes Video bereitgestellt, mit dem man einen weiteren Blick auf die Operationsbasis gewährt. Schließlich wird der zurückeroberte Chimera-Helicarrier als Ausgangspunkt für die verschiedenen Missionen dienen.

In „Marvel’s Avengers“ können die Spieler Heldenmissionen im Einzelspieler absolvieren, wobei sie auch einen Bestandteil der Kampagne darstellen. Allerdings kann man verschiedene Missionen wie die Kriegszonenmissionen sowohl alleine als auch im kooperativen Mehrspieler mit bis zu vier Spielern erleben.

Des Weiteren hatten die Entwickler bereits in der Vergangenheit bestätigt, dass die Entscheidungen der Spieler einen Einfluss auf das Ende der Geschichte haben werden. Mehrere Enden sollen zur Verfügung stehen, wobei noch keine genaue Anzahl genannt wurde. Allerdings hatte man auch bestätigt, dass man nach der Veröffentlichung von „Marvel’s Avengers“ neben weiteren Charakteren auch weitere Missionen und Geschichten ins Spiel bringen wird. Diese sollen kostenlos veröffentlicht werden. Lediglich kosmetische Inhalte wird man kostenpflichtig erstehen können.

„Marvel’s Avengers“ erscheint am 15. Mai 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Zu Beginn werden die Spieler eine Tragödie am A-Day erleben, die die Avengers spaltet und für einige Jahre trennt. Jedoch tritt eine neue Gefahr auf den Plan, die die Reaktivierung der Avengers erfordert. Die Differenzen zwischen den verschiedenen Teammitgliedern werden ein Bestandteil der Handlung sein.

