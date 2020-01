PlayStation Plus: Januar-Spiele ab heute zum Download

Die Spiele für PS Plus im Januar 2020 stehen ab heute zum Download. Dazu zählen "Uncharted: The Nathan Drake Collection" und der "Goat Simulator". Die Freischaltung erfolgt gegen Mittag.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet: PS Plus-User können die neuen Spiele der Instant Games Collection laden. Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt. Erst gegen Mittag legt Sony den Schalter um und lässt euch die in der vergangenen Woche bestätigten Games ohne Zusatzkosten herunterladen.

Als „Gratis-Download“ werden ab heute vier Spiele angeboten. Dazu zählen die ersten drei Teile der „Uncharted“-Reihe, die in der „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ zusammengefasst sind. Regulär kostet die Remaster-Fassung im PlayStation Store rund 20 Euro. Beim zweiten Angebot des Monats handelt es sich um den „Goat Simulator“. Nachfolgend haben wir die PS Plus-Spiele für Januar 2020 verlinkt.

PS Plus im Januar 2020

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Veröffentlicht am 7. Oktober 2015

Metascore: 86

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„Uncharted: The Nathan Drake Collection“ setzt sich aus „Uncharted: Drakes Schicksal“, „Uncharted 2: Among Thieves“ und „Uncharted 3: Drake’s Deception“ zusammen. Sie wurden als Remaster neu für die PS4 aufgelegt und lassen euch die Anfänge der Reihe rund um Nathan Drake erleben.

Goat Simulator

Veröffentlicht am 1. April 2014

Metascore: 58

Regulärer Preis: 8,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Der „Goat Simulator“ ist eine unterhaltsame Ziegensimulation. Vor einigen Jahren konnte der Titel einen gewissen Hype entfachen, ohne jedoch spielerische Qualitäten auf hohem Niveau zu bieten.

PS Plus im Februar 2020

Auch im Februar erwarten euch als PS Plus-User mindestens zwei „Gratis-Spiele“. Sofern Sony an der bisherigen Strategie festhält, wovon auszugehen ist, werden diese am 4. Februar 2020 freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt in der Vorwoche am Mittwoch – also am 29. Januar 2020.

+++ PlayStation Plus 2019: Spiele mit einem Gegenwert von rund 800 Euro +++

Die für Januar angekündigten PS Plus-Spiele können bis zum 4. Februar 2020 in Anspruch genommen werden. Wie gewohnt reicht es, die Games für 0 Euro zu „kaufen“. Danach dürft ihr sie mit einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft uneingeschränkt nutzen.

