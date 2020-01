PS4-Controller: Rücktasten-Ansatzstück teils ausverkauft – Hier bekommt ihr das Zubehör noch

Vor einigen Wochen kündigte Sony für den Dualshock 4 der PS4 das sogenannte „Rücktasten-Ansatzstück“ an. Es kann seit einiger Zeit vorbestellt werden. Und wie es scheint, ist das Interesse groß.

Bei ersten Händlern ist das neue PS4-Zubehör, mit dem ihr in der Lage seid, eure Reaktionszeit zu verkürzen, ausverkauft – beispielsweise beim Versandriesen Amazon. Aber keine Panik. Es gibt durchaus große Händler, die nach wie vor Bestellungen annehmen. Dazu zählen Media Markt und Saturn. Nachfolgend haben wir die entsprechenden Produkteinträge verlinkt:

Veröffentlicht werden soll das „Rücktasten-Ansatzstücks“ am 14. Februar 2020. Bei Media Markt und Saturn wird die Hardware für 39,99 Euro verkauft. GameStop verlangt momentan fünf Euro weniger.

Zu den wichtigsten Features der Hardware gehört das OLED-Display. Es zeigt die gewählte Tastenverknüpfung in Echtzeit anzeigt. Den zwei zusätzlichen Tasten könnt ihr unter anderem Aktionen wie Dreieck, Kreis, R1 und R2 zuordnen.

Letztendlich dürfen die zusätzlichen Tasten mit allen Eingabemöglichkeiten des DualShock 4 belegt werden. Zugleich ist es möglich, drei Profile für die Verwendung in verschiedenen Spielen zu speichern. Die Anpassung erfolgt über einen Druck auf das OLED-Display in der Mitte.

Ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in einer ersten Test-Übersicht zum PS4-Controller-Rücktasten-Ansatzstück, die wir nachfolgend verlinkt haben. Die ersten Ergebnisse fallen positiv aus. Laut der Angabe der Tester haben die zusätzlichen Buttons an der PS4-Erweiterung einen guten Druckpunkt und die Hardware fühlt sich hochwertig an.

+++ DualShock 4: Rücktasten-Ansatzstück für PS4 im Test – Das sagen die internationalen Medien +++

„Das Produkt wurde für alle deine Lieblingstitel getestet und zugelassen und ergonomisch so gestaltet, dass es zu denen passt, die das Design des DualShock 4 Wireless-Controllers lieben“, so Sony.

