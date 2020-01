Studio Ghibli: Netflix nimmt 21 Filme ins Programm auf

Fans von Studio Ghibli-Filmen werden in Kürze bei Netflix auf ihre Kosten kommen. Wie der Streaming-Anbieter angekündigt hat, werden 21 Filme in das Angebot aufgenommen.

Der Streaming-Anbieter Netflix hat bekannt gegeben, dass 21 Filme von Studio Ghibli in das Streaming-Angebot aufgenommen werden. Das Animationsstudio hat in Kooperation mit dem Entwicklerstudio Level-5 auch „Ni no Kuni“ hervorgebracht. Die Filme dienen auch als Inspirationen für weitere Spiele.

Auf Twitter kündigte Netflix an, dass die Filme in den nächsten Monaten in das Angebot integriert werden. Wann welche Filme hinzukommen, verrät die nachfolgende Übersicht.

Studio Ghibli-Filme auf Netflix

Ab 1. Februar 2020

Castle in the Sky (1986)

My Neighbor Totoro (1988)

Kiki’s Delivery Service (1989)

Only Yesterday (1991)

Porco Rosso (1992)

Ocean Waves (1993)

Tales from Earthsea (2006)

Ab 1. März 2020

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Princess Mononoke (1997)

My Neighbors the Yamadas (1999)

Spirited Away (2001)

The Cat Returns (2002)

Arrietty (2010)

The Tale of The Princess Kaguya (2013)

Ab 1. April 2020

Pom Poko (1994)

Whisper of the Heart (1995)

Howl’s Moving Castle (2004)

Ponyo (2008)

From Up on Poppy Hill (2011)

The Wind Rises (2013)

When Marnie Was There (2014)

Die 21 Studio Ghibli-Filme sollen international für Netflix-Kunden zur Verfügung gestellt werden. Lediglich in den USA, Kanada und Japan werden sie nicht bei Netflix zu sehen sein, heißt es in der Ankündigung. In den USA hat sich zuvor bereits HBO Max die Streaming-Rechte für die Studio Ghibli-Sammlung gesichert.

„Dies ist ein Traum, der für Netflix und Millionen unserer Mitglieder wahr geworden ist“, sagte Aram Yacoubian, Netflix‘ Direktor für Original-Animation. „Die Animationsfilme von Studio Ghibli sind legendär und begeistern seit über 35 Jahren Fans auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, sie in mehr Sprachen in Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien zur Verfügung zu stellen, damit mehr Menschen diese skurile und wunderbare Welt der Animation genießen können.“

