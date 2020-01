Observer 2: Neues Teaser-Video deutet nahende Enthüllung an

Die Verantwortlichen von Bloober Team haben ein neues Teaser-Video veröffentlicht, das sie „Incoming Call“ getauft haben. In diesem Teaser sind auch die Hashtags „Cyberpunk“ und „Horror Game“ zu finden, weswegen spekuliert wird, dass sich ein Nachfolger zu „Observer“ in Entwicklung befindet.

Des Weiteren werden “new_incoming_call_” und “sig: ch120n 1nc02p02473d_” im Teaser angezeigt, wobei sich der Binärcode im Video in „Daniel, are you there?“ übersetzen lässt. Im ersten Teil konnten die Spieler mit dem Detective Daniel Lazarski auf ein Abenteuer gehen, wobei er sich im Jahre 2084 in den Verstand von Verdächtigen hackt, um herauszufinden, was sie denken, fühlen und an was sie sich erinnern.

Mehr: Observer – Launch-Trailer zum neuen Cyberpunk-Horrortitel

Die Welt hatte mit einer Nanophage und dem großen Krieg zu kämpfen, aber die Überlebenden sind den Drogen, VR und neuralen Implantaten verfallen, um die Realität zu verdrängen.

Im Weiteren hieß es zum ersten Teil: „Die Welt liegt in Trümmern. Nach dem Sturz der Regierung reißen Großkonzerne die Macht an sich. Du arbeitest für diese Konzerne. Nichts bleibt dir verborgen, kein Geheimnis ist vor dir sicher. Wen du verhörst, der gesteht. Als dich eines Tages deine Vergangenheit einholt, bist du auf dich selbst gestellt. Du musst das Rätsel um das Verschwinden deines eigenen Sohns lösen.“



