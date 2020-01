One Punch Man – A Hero Nobody Knows: Drei weitere Charaktere und Details zum Online-Modus enthüllt

Das Kampfspiel "One Punch Man: A Hero Nobody Knows" hat einige weitere Details erhalten. Demnach können drei weitere Charaktere sowie ein Online-Modus mit einem Main-Hub erwartet werden.

Ab dem 28. Februar 2020 werden Fans des Animes „One Punch Man“ auch ein Videospiel auf Basis der Vorlage genießen können. Mit „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ werden Bandai Namco Entertainment und Spike Chunsoft ein neues Kampfspiel für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC auf dem Markt bringen.

Saitama bekommt noch mehr Konkurrenz

In der aktuellen Ausgabe der V-Jump haben die Verantwortlichen einige weitere Charaktere bestätigt, die in „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ auftauchen werden. Demnach können sich die Spieler auch mit Puri-Puri-Prisoner, Sneck sowie Crablante in den Kampf stürzen.

Zudem wurden auch einige wenige Details zum Online-Modus enthüllt. Die Spieler werden sich online mit einer Stadt verbinden können, in der sie andere Spieler treffen sowie an Online-Kämpfen teilnehmen können. Des Weiteren können sie auf Spieler und Monster treffen und gegen diese kämpfen.

Mehr: One Punch Man – A Hero Nobody Knows – Charakter-Trailer und reichlich Gameplay-Material enthüllt

In „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ wird man den Fokus auf Teamkämpfe legen. Die Teams bestehen jeweils aus drei Kämpfern, die aus den bekannten Helden und Schurken des Animes zusammengestellt werden können. Lediglich Saitama wird nicht die ganze Zeit am Kampf teilnehmen. Stattdessen wird man mit zwei gegen drei Kämpfer antreten, Saitama zur Hilfe rufen und bis zu seiner Ankunft überleben müssen. Doch dann erledigt er die Gegner mit einem einzigen Schlag.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows