PS4: Remote-Play auf der Nintendo Switch? Umfrage deutet auf weitere Features hin

Im Rahmen einer Umfrage möchte Sony von den Spielern wissen, welche Remote-play-Features sie sich in Zukunft wünschen. Dabei zählt unter anderem eine Erweiterung auf weitere Plattformen wie die Nintendo Switch.

Sony hat offenbar eine neue Umfrage gestartet, in deren Rahmen das Unternehmen von den Spielern wissen möchte, welche Features sie früher oder später auf ihrer Konsole sehen möchten. Hinterfragt wurde dabei unter anderem eine Erweiterung der Remote-Play-Funktionen.

Zum Beispiel stellte Sony die Frage, ob die Spieler ein Interesse daran hätten, das Remote Play in Kombination mit der Nintendo Switch, AppleTV oder AndroidTV zu nutzen. Bisher unterstützt das PS4-Remote-Play Mobile-Systeme und die PlayStation Vita.

Angesichts der Tatsache, dass die PlayStation Vita ihre Jahre hinter sich hat, wäre es keine allzu große Überraschung, wenn Sony die Remote-Play-Funktion auf anderen Plattformen anbieten möchte.

Weitere Remote-Play-Features hinterfragt

Hinterfragt wurden außerdem das Offline-Remote-Play, ein „schlanker/portabler“ DualShock-Controller für Spiessessions außerhalb der eigenen vier Wände, der Support von PS1- und PS2-Spielen und weitere mögliche Features:

Nutzung von Remote Play mit einer PS4, die nicht mit dem Internet verbunden ist.

Nutzung von Remote Play über Switch, AppleTV, AndroidTV

Ausblendung nicht verwendeter Steuerelemente eines Spiels, um mehr Platz auf dem Bildschirm zu schaffen

Ein schlanker DualShock-Controller für eine mobile Nutzung

Exklusive Karten/Zubehör für Remote Play

Anpassbares Button-Layout

Anschluss anderer Controller (Xbox) und Maus/Tastatur

Support von PS1- und PS2-Spielen

Beachtet werden muss, dass nicht alle Fragen aktive Entwicklungen widerspiegeln müssen. Die Umfrage ist letztendlich ein Mittel, um das Feedback der Spieler zu sammeln. Mehr dürfte die meisten Spieler jedoch interessieren, was die Ende des Jahres erscheinende PS5 zu bieten hat.

+++ PS5 vs. Xbox Series X: Sonys Konsole liefert die bessere Performance, so ein Industrie-Insider +++

Doch auch wenn in der Umfrage in erster Linie die PS4 angesprochen wird, ist kaum davon auszugehen, dass Sony an der aktuellen Konsole noch gravierende Änderungen vornehmen wird, auch wenn sich mehr als 100 Millionen Exemplare im Umlauf befinden. Wahrscheinlicher ist es, dass Besitzer der PS5 von den Ergebnissen der Umfrage profitieren werden.

Wann genau die PS5 auf den Markt kommen wird, ist weiterhin unklar. In unserer Themen-Übersicht findet ihr die bereits bestätigten Spezifikationen und allerlei Gerüchte.

