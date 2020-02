"Cyberpunk 2077" konfrontiert euch mit zahlreichen Inhalten, die ihr beispielsweise auf den Straßen entdecken könnt. Darüber hinaus möchten die Entwickler den Titel auf technischer Basis in neue Höhen hieven.

In der Welt von „Cyberpunk 2077“ trefft ihr auf viele Geschichten, die mit der Umgebung verbunden sind. Schlendert ihr beispielsweise durch die Straßen von Night City, dann erlebt ihr eine Metropole mit Ereignissen auf mehreren Ebenen. Eher passiv treten die Händler auf. Hinzu kommen sogenannte Straßengeschichten, von denen ihr etwa 75 erleben könnt.

Laut der Aussage von John Mamais, Head of Studio bei CD Projekts Krakau-Team, handelt es sich bei den Straßengeschichten um kleinere Quests, bei denen sich die Cinematics in Grenzen halten.

„Es sind mehrere Schichten. Es gibt eine passive Ebene, bei denen es sich um die Händler handelt. Dann gibt es die STSs – die Straßengeschichten. Ich denke, es gibt ungefähr 75 Straßengeschichten. Dann gibt es noch kleinere Aktivitäten“, so Mamais.

Laut seiner weiteren Aussage sind die Straßengeschichten wie kleine Quests. „Es gibt eine Geschichte, aber es gibt nicht so viele fortgeschrittene filmische Storytelling-Sequenzen. Sie sind eine Möglichkeit, die Welt zu erkunden und euren Charakter zu verbessern“, heißt es weiter.

Echtzeit-Beleuchtungssystem und Sound-Qualitäten

Aber auch technisch betrachtet möchte CD Projekt das Spiel auf eine neue Ebene hieven. Mamais verwies in seinem Interview auf zwei technische Merkmale, die „Cyberpunk 2077“ von der Masse abheben lassen sollen. Das erste ist die globale Beleuchtung in Echtzeit, die seiner Meinung nach noch nicht richtig präsentiert wurde. Er lobte außerdem den Sound und empfahl, wenn möglich ein Dolby Atmos-System zu kaufen, um voll in die Atmosphäre des Spiels eintauchen zu können.

„Es gibt einige Dinge, über die noch nicht gesprochen wurde, beispielsweise die Art und Weise, wie alles beleuchtet wird. Unser Director spricht immer wieder über das globale Echtzeit-Beleuchtungssystem, das wir noch nicht in der vollen Schönheit gezeigt haben. Niemand in der Öffentlichkeit hat gesehen, wie es aussehen wird. Es wird atemberaubender sein, als wir es bisher gesehen haben“, so seine Worte.

Zum Sound heißt es im Interview ergänzend: „Das akustische System, das einer unserer Soundprogrammierer entwickelt hat, wird aufgrund der Art und Weise, wie die Raumlehre genutzt wird, sehr realistisch klingen. Es erzeugt diesen Reverb-Effekt, so dass er sich ändert, wenn sich die Umgebung ändert. Wenn ich ein reicher Spieler wäre, würde ich auf jeden Fall ein Dolby Atmos-System kaufen, um mir dieses Spiel anzuhören. Es wird sehr eindringlich, tief und schön klingen.“

„Cyberpunk 2077 erscheint im September 2020 für PS4, Xbox One und PC. Eine weitere Verzögerung ist nach der jüngsten Verschiebung nicht zu erwarten. Der Multiplayer-Part folgt frühestens 2022.

