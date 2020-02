Die Sims 5: Nächster Teil offenbar mit Online-Funktionen

Es scheint, dass euch mit "Die Sims 5" ein Spiel erwartet, bei dem sich die Entwickler zu gewissen Teilen an "Die Sims Online" orientieren. In einem Interview sprach der EA-CEO Andrew Wilson von "sozialen Interaktionen und Wettbewerb".

Angekündigt wurde „Die Sims 5“ bislang nicht. Aber ein aktuelles Statement von EAs Andrew Wilson könnte andeuten, wohin die Reise geht. Im Rahmen einer kürzlich veranstalteten Telefonkonferenz mit Investoren wurde das Potenzial für die Einführung eines online-orientierten „Sims“-Titels hinterfragt.

Zunächst betonte Wilson, dass sich die „Sims“-Franchise ihrem 20. Geburtstag nähert. Und in den vergangenen zwei Jahrzehnten fokussierte sich die Reihe nicht allzu sehr auf „soziale Interaktionen und Wettbewerb“. Das könnte sich mit dem kommenden Teil ändern.

Eine fortlaufende Sims-Erfahrung

Laut der Aussage von Wilson denkt Maxis weiterhin über „Die Sims“ für eine neue Generation nach. Es könnte plattformübergreifend in einer Cloud-fähigen Welt angesiedelt sein. Der EA-CEO verwies auf die „Vorstellung von sozialen Interaktionen und Wettbewerb“. Dabei handele es sich um Dinge, die „vor vielen, vielen Jahren in The Sims Online vorhanden waren“. Und sie könnten in den kommenden Jahren Teil einer „andauernden Sims-Erfahrung“ werden.

In den vergangen Jahren kam es laut Wilson zu einigen Änderungen. „Eine davon ist, dass die Sims-Community weiter wächst. Und mit der Breite der sozialen Plattformen werden weiterhin Verbindungen untereinander hergestellt, um zu teilen – was sie tun, sowohl in als auch um das Spiel herum, das sie spielen.“

Menschen vergleichen sich

Ihr solltet allerdings nicht erwarten, dass es sich beim neuen Teil um ein MMO wie „Die Sims Online“ handelt. Aber irgendwie scheinen die Spieler in „Die Sims 5“ miteinander verbunden zu sein. Vielleicht gibt es Social-Zonen und die Möglichkeit, die Sims eurer Freunde einzuladen?

Wilson dazu: „Wir haben das Manifest von Die Sims Online gesehen, das für uns eine sozialere Erfahrung war. Und wir sehen auch, dass der Wettbewerbscharakter von Die Sims ebenfalls zunimmt. Wir sehen, wie Menschen sich vergleichen und kontrastieren. Es ist kein Wettkampf im eigentlichen Sinne, sondern es geht darum, wie sie kreieren und was sie kreieren und wie sie ihre Vorstellungskraft einsetzen und was sie in diesen Sims-Universen aufbauen können.“

Letztendlich sollen sich die Spieler im Klaren darüber sein, dass die beiden Unternehmen der „Inspirations-, Kreations- und Selbstverbesserungs-Motivation“ immer treu bleiben werden.

„Wir sind sehr aufgeregt“, so Wilson weiter. „Dieses Spiel hat wirklich keine Konkurrenz in seiner Kategorie, die diese Motivationen für die Spieler liefert und erfüllt. Und wir sind der Meinung, dass es für viele, viele Jahre eine enorme Wachstumschance für uns bietet.“

Falls ihr die „Die Sims 4“ auf der PS4 ausprobieren möchtet, habt ihr als PS Plus-Mitglied ab morgen die „kostenlose“ Gelegenheit dazu. Denn das Spiel ist ein Teil des PlayStation Plus-Angebotes für Februar.

