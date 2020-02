Nioh 2: Geschichte wird an den Anfang des ersten Teils anschließen

In einem Interview sprach General Producer Yosuke Hayashi über die Handlung von "Nioh 2". Laut Hayashi werden die Spieler nicht nur gewisse Gemeinsamkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten "Nioh" entdecken. Darüber hinaus wies Hayashi darauf hin, dass die Geschichte von "Nioh 2" an die Anfänge des Vorgängers anschließen wird.

In einem aktuellen Interview sprachen die Entwickler von Team Ninja ausführlich über ihr kommendes Projekt „Nioh 2“ und wiesen unter anderem darauf hin, dass der Umfang etwa dem entsprechen wird, was bereits im ersten Teil geboten wurde.

Ergänzend dazu verlor General Producer Yosuke Hayashi ein paar Worte über die Handlung von „Nioh 2“. Wie sicherlich bekannt sein dürfte, haben wir es hier mit einem Prequel zum ersten „Nioh“ zu tun. Dies führt laut Hayashi dazu, dass die Spieler gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den beiden „Nioh“-Abenteuern entdecken werden. Darüber hinaus schließt die Geschichte von „Nioh 2“ an die Anfänge von „Nioh“ an.

Zunächst war kein Nachfolger geplant

„Als wir Nioh 1 machten, dachten wir nicht daran, eine Fortsetzung zu machen, also schlossen wir die Geschichte von William dort ab“, sagte Hayashi. „Wir haben die zweite Hälfte der Sengoku-Ära genutzt, also endete die Ära in Nioh 1. Danach beruhigten sich die Dinge, die Welt war friedlicher, so dass es nicht interessant sein würde, diesen Teil der Geschichte im Spiel zu verwenden.“

„Und so haben wir uns die erste Hälfte [der Sengoku-Ära] angesehen und es ist tatsächlich die beliebteste Zeit in der Geschichte – es hat populärere Samurais und einige von ihnen waren auch in Nioh 1, so dass Sie vielleicht mit einigen von ihnen vertraut sind. Sie werden einige Zusammenhänge sehen und die Geschichte wird sich gut mit dem Anfang von Nioh 1 verbinden, also haben wir es diesmal so gemacht.“

„Nioh 2“ erscheint am 13. März 2020 zunächst exklusiv für die PlayStation 4.

