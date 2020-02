Final Fantasy VII Remake: Neues Key-Artwork zeigt Cloud, Aerith, Tifa, Barret und Red XIII

Square Enix hat ein weiteres Key-Artwork zu dem kommenden Japano-Rollenspiel „Final Fantasy VII Remake“ veröffentlicht. Mit dem neuesten Bild gewährt man uns ein weiteres Mal einen Blick auf die verschiedenen Hauptcharaktere, die die Spieler in „Final Fantasy VII Remake“ begleiten werden.

Eine Gruppe voller Helden

Somit bekommen wir einen Blick auf Cloud Strife, Aerith Gainsborough, Tifa Lockhart, Barret Wallace sowie Red XIII. Vor allem Red XIII wurde bisher immer außen vorgelassen. Von offizieller Seite heißt es auch zu dem Artwork: „Es kombiniert unglaubliche Grafiken, beeindruckende Weltdesigns, einen glorreichen musikalischen Score, nahtlose strategische Action-basierte Kämpfe und eine packende Auswahl an Charakteren. Final Fantasy VII Remake hat uns schon fast erreicht.“

Mit „Final Fantasy VII Remake“ bekommen die Spieler eine moderne Neuinterpretation des PlayStation-Klassikers geboten. Mit neuester Technologie hat Square Enix das Rollenspiel für die aktuelle Generation neu aufgelegt. In einer post-industriellen Fantasy-Welt, die von der zwielichtigen Shinra Electric Power Company kontrolliert wird, werden die Spieler in die Rolle von Cloud Strife schlüpfen. Der Söldner ist ein ehemaliges Mitglied der Shinra Eliteeinheit SOLDAT und schließt sich dem Widerstand von Avalanche an, um Shinra zu bekämpfen.

„Final Fantasy VII Remake“ erscheint am 10. April 2020 für die PlayStation 4. Das Rollenspiel wird ein Jahr lang exklusiv für die Sony-Konsole erhältlich sein. Weitere Nachrichten zu „Final Fantasy VII Remake“ kann man auch in unserer Themenübersicht entdecken.

