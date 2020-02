GTA Online: Dinka Blista Kanjo, Progen PR4, neue Rabatte und Boni in dieser Woche

Rockstar Games hat auch in dieser Woche einen weiteren Wagen, neue Boni und zahlreiche Rabatte für "GTA Online" bereitgestellt. Somit sollte man einmal mehr im Spiel vorbeischauen.

In „GTA Online“ stehen auch in dieser Woche einige neue Inhalte, Boni und Rabatte zur Verfügung. Unter anderem können sich die Spieler den Dinka Blista Kanjo bei Southern San Andreas Super Autos kaufen, wobei in Überlebenkämpfe doppelte Auszahlungen geboten werden.

Verdient doppelte GTA$ und RP

Des Weiteren kann man sich bei Spezialfracht-Verkaufsmissionen doppelte GTA$ und RP verdienen. Über die SecuroServ-App hat man für alle Hierarchiestufen weitere Möglichkeiten. Man kann sich doppelte GTA$ und RP für VIP-Aufträge und -Herausforderungen sichern, während Mitarbeiter und Leibwächter doppelte Gehälter erhalten.

Zudem erhalten alle Spieler, die in dieser Woche „GTA Online“ spiel ein kostenloses Dinka-T-Shirt, um die Veröffentlichung des Dinka Blista Kanjo zu feiern. Selbstverständlich dürfen Rabatte auf Immobilien, Yachten, gepanzerte Fahrzeuge, Munition und weitere Dinge nicht fehlen. Folgende Rabatte kann man nutzen:

Immobilien

Executive-Büros, Erweiterungen & Verbesserungen – 40 % Rabatt

Firmengaragen, Erweiterungen & Renovierungen – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser, Erweiterungen & Renovierungen – 35 % Rabatt

Apartment-Garagen – 35 % Rabatt

MC-Clubhäuser, Erweiterungen & Verbesserungen – 40 % Rabatt

Fahrzeuge

Pegassi Zentorno – 40 % Rabatt

Pegassi Oppressor – 40 % Rabatt

HVY Insurgent – 35 % Rabatt

TM-02 Khanjali – 35 % Rabatt

Kuruma (gepanzert) – 35 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 35% Rabatt

Alle Yachten – 40 % Rabatt

Buckingham Luxor – 40 % Rabatt

Buckingham Luxor Deluxe – 40 % Rabatt

Grotti X80 Proto – 40 % Rabatt

Cheval Taipan – 40 % Rabatt

Waffen & Munition

Alle Munitionsarten – 35 % Rabatt

Schrotflinten – 40 % Rabatt

Schwere Waffen – 40 % Rabatt

Wurfwaffen – 40 % Rabatt

Am Glücksrad des Diamond Casino & Resort kann man sich auch ein neues Preisfahrzeug erspielen. Im Angebot steht dieses Mal der Rennwagen Progen PR4. Dazu heißt es abschließend: „Bevor ihr euch am 27. Februar in der Open-Wheel-Rennserie auf die Jagd nach unermesslichem Ruhm macht, bietet euch das Diamond Casino & Resort die erste Chance, eine dieser wendigen und fantastischen Rennmaschinen eurem Fuhrpark hinzuzufügen.“

