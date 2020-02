Xbox Series X: Kostenlose Grafik-Upgrades dank Smart Delivery und weitere Details zur Kompatibilität

Zumindest die kommenden Spiele der First-Party-Studios von Microsoft müsst ihr nicht doppelt kaufen. Sie sind sowohl mit der Xbox One als auch Xbox Series X kompatibel, ohne dass ihr auf der neuen Konsole auf das Grafik-Upgrade verzichten müsst. Wir haben weitere Details zur Kompatibilität für euch.

Microsoft gab heute weitere Details zur Xbox Series X preis. Bestätigt wurde unter anderem eine Leistung von 12 Teraflops. Und auch Themen wie HDMI 2.1, Dynamic Latency Input und die SSD wurden angesprochen.

Spiele aus vier Generationen

Ein weiteres großes Thema der heutigen Enthüllung ist die Kompatibilität. Einmal mehr verwiesen die Redmonder darauf, dass ihr auf der Xbox Series X Spiele aus drei Generationen in Angriff nehmen könnt. Dazu zählen alle existierenden Xbox One-Games, inklusive der abwärtskompatiblen Spiele für Xbox 360 und Xbox.

Microsoft zufolge werden alle Games auf der Xbox Series X besser aussehen. Auch lassen sie sich „besser spielen“ als je zuvor. „Dein Lieblingsspiel, inklusive aller Titel im Xbox Game Pass, profitieren von stabileren Frameraten, schnelleren Ladezeiten, höherer Auflösung und besserer Grafikqualität – ohne dass Entwickler etwas dafür verändern müssen“, so Microsoft in einem Blogeintrag. Zudem sind alle Xbox-One-Zubehörteile mit der neuen Konsole kompatibel.

Smart Delivery erspart einen Doppelkauf

Ein weiteres Feature der neuen Generation setzt bei der Verfügbarkeit von Spielen an. Laut Microsoft könnt ihr in vielen Fällen getrost zur Xbox One-Version eines Spiels greifen, ohne dass ihr auf der Xbox Series X auf die Vorteile verzichten müsst. Sämtliche exklusiven Titel der Xbox Game Studios, darunter „Halo Infinite“, unterstützen das sogenannte Smart Delivery.

Das heißt, ihr müsst jeden First-Party-Titel nur einmal kaufen und bekommt die jeweils beste verfügbare Version auf eure Konsole verfrachtet. Angeboten wird dieses Feature letztendlich für alle Entwickler und Publisher, sodass sie ihre Spiele via Smart Delivery anbieten können. „Sie können selbst entscheiden, ob sie es für ihre Spiele nutzen wollen, die zuerst auf Xbox One und später auf Xbox Series X erscheinen“, so Microsoft.

Der zusätzliche Kauf von Remaster-Versionen für die Next-Gen würde damit wegfallen.

Xbox Game Pass wird unterstützt

Auch der Xbox Game Pass schafft es in die neue Generation. First-Party-Spiele wie „Halo Infinite“ erscheinen weiterhin am Tag des Releases im Xbox Game Pass, so die Redmonder ergänzend.

+++ PS5 & Xbox Series X: Open-World-Projekte werden laut Entwicklern von der SSD-Unterstützung profitieren +++

Auf den Markt kommen soll die Xbox Series X gegen Ende des laufenden Jahres zu einem bislang unbekannten Preis. Im gleichen Zeitraum geht die PS5 an den Start.

