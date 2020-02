Call of Duty Modern Warfare: Spielmodus aufgrund eines Fehlers entfernt – Weitere Spekulationen zum Battle Royale-Modus

Nachdem Infinity Ward am Dienstag eine neue Playlist in dem First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ zur Verfügung stellte, haben die Entwickler am gestrigen Abend einen Spielmodus vorerst entfernt. Dabei handelt es sich um „Giant Infection“, da diese Variante von „Infiziert“ zu viele Erfahrungspunkte verteilt hatte. Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wann sie den Modus zurückbringen werden.

Des Weiteren lassen die Spekulationen rund um den möglichen Erscheinungstermin des weiterhin unangekündigten Battle Royal-Modus „Warzone“ nicht ab. Auf der neu veröffentlichten Gunfight-Karte „Bazaar“ wollen die Spieler Hinweise auf den Termin gefunden haben. Demnach soll der Battle Royale-Modus am 3. März 2020 veröffentlicht werden. Doch wie kommen die Spieler zu dieser Annahme?

Unter anderem kann man auf „Bazaar“ eine Gebietskarte entdecken, unter der die Zahlen „03/03“ zu sehen sind. Außerdem kann man im Untergrund der Karte „Piccadilly“ auch ein Plakat zu dem fiktionalen Film „War Beast“ finden, der am 3. März in die Kinos kommen soll. Ob Activision und Infinity Ward in der nächsten Woche tatsächlich einen Battle Royale-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlichen, werden wir wohl erst in ein paar Tagen erfahren.

Zumindest deuteten Gerüchte immer wieder an, dass der Modus im März an den Start gehen soll. Somit sollte man nicht mehr allzu lange warten müssen. Sobald weitere Informationen ans Tageslicht kommen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

On the new Bazaar map, there seems to be a blank map with the date 03/03 featured underneath. 🧐

Could this be a hint at the Call of Duty Warzone release date? 🤔 pic.twitter.com/eGt1k83pwX

— Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) February 26, 2020