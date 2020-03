Japan-Charts: Persona 5 Scramble auf zweiten Platz, einziger PS4-Titel in den Top-10

In den aktuellen Top-Ten der Japan-Charts steht mit "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers" lediglich ein PS4-Spiel, das kein Switch-Titel ist. Auch die Hardware-Verkäufe werden von Nintendo dominiert.

Welche Spiele und Konsolen in Japan in der vergangen Woche besonders gefragt waren, verraten die aktuellen Japan-Charts. Die Näherungswerte für die Verkäufe im Zeitraum vom 24. Februar bis zum 1. März 2020 wurden vom japanischen Spielemagazin Famitsu veröffentlicht.

Der Switch-Titel „Pokemon Sword“ und „Pokemon Shield“ hat die Spitzenposition übernommen. Auf dem zweiten Platz folgt der PS4-Titel „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“, das auch gleichzeitig das einzige PS4-Spiel und das einzige Spiel in den Top-Ten ist, das kein Nintendo-Switch-Spiel ist.

Die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ für Nintendo Switch ist auf Platz sechs der einzige Neueinsteiger in die japanischen Top-Ten-Verkaufscharts. Auf der Hardware-Seite steht die Nintendo Switch-Familie wieder deutlich vor der PS4-Familie, was kurz vor dem Ende des PS4-Lebenszyklus wohl keine große Überraschung ist. Die weiteren Zahlen findet ihr in der folgenden Übersicht.

[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 24,886 (3,470,674) [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Limited Edition inkl.) (Atlus, 02/20/20) – 19,504 (135,499) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version inkl.) (Microsoft, 06/21/18) – 12,510 (1,285,095) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,958 (2,793,235) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,635 (3,581,055) [NSW] Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Capcom, 02/27/20) – 11,610 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 8,958 (704,963) [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Limited Edition inkl.) (Atlus, 02/20/20) – 8,889 (55,304) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 7,650 (1,354,554) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 7,644 (165,331)

Switch Lite – 37,784 (1,424,065) Switch – 15,314 (10,876,722) PlayStation 4 – 5,946 (7,416,245) PlayStation 4 Pro – 3,637 (1,447,175) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 1,064 (1,699,929) New 3DS LL – 67 (5,885,490) Xbox One X – 37 (18,999) Xbox One S – 35 (92,881)

