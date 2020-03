MediEvil 2: Remake in Arbeit? – Statement von Other Ocean Emeryville

Im vergangenen Februar keimte das Gerücht auf, dass Other Ocean Emeryville an einem Remake von „MediEvil 2“ arbeiten könnte. Sogar der Komponist Andrew Barnabas, der für die Musik der Originaltrilogie und des letztjährigen Remakes verantwortlich war, heizte die Spekulationen weiter an – und ruderte später zurück.

Other Ocean Emeryville arbeitet an keinem neuen Spiel

Doch wie steht es nun um ein Remake von „MediEvil 2“? Zumindest Other Ocean Emeryville, wo das Remake von „MediEvil“ entstand, arbeitet derzeit nicht an der Serie. Das gab der Producer Jeff Nachbaur in einem kurzen Statement bekannt. Das bedeutet: Eine Neuauflage von „MediEvil 2“ ist derzeit nicht in der Pipeline, zumindest nicht mit Other Ocean Emeryville als Entwickler.

Im Twitter-Statement von Jeff Nachbaur klingt das Ganze wie folgt: „Ich weiß, dass mir einige Leute aufgrund meines Engagements hinsichtlich MediEvil folgen. Sie sollten wissen, dass wir hier bei OOEmeryville an nichts arbeiten, das mit MediEvil zu tun hat.“

Nachbaur räumte allerdings ein, dass die Entwickler ein solches Projekt gerne noch einmal stemmen würden, womit er mit einem Augenzwinkern auch Sony ansprach. Im Moment sei man allerdings nur Fans der Marke. Nicht mehr und nicht weniger.

In einem weiteren Tweet legte er nach: „MediEvil ist wahrscheinlich die beliebteste Sache, an der ich in meiner Karriere gearbeitet habe. Ich bin unglaublich stolz auf mein Team und die Arbeit, die sie geleistet haben, um einen Klassiker wiederzubeleben. Und wenn jemand fragt, ja … wir haben einige großartige Pläne für zukünftige Dan-Abenteuer, wenn wir die Chance dazu haben!“

Also Sony, es liegt an euch. Zunächst müssen sich die Fans mit dem Remake von „MediEvil“ begnügen. Die Neuauflage ist seit Oktober 2019 für die PlayStation 4 erhältlich und kann sowohl in einer Retail- als auch einer Download-Fassung erworben werden. Unsere Meldungen zum Remake findet ihr in unserer Themen-Übersicht zu „MediEvil“ aufgelistet.

