E3 2020: Absage wegen Coronavirus wahrscheinlich

Die E3 2020 steht auf wackeligen Beinen. Nach wie vor wird befürchtet, dass die Messe abgesagt wird. Kotakus Jason Schreier geht noch einen Schritt weiter. Er sieht nur geringe Chancen, dass die E3 in diesem Jahr ihre Pforten öffnen wird.

In drei Monaten soll in Los Angeles die E3 2020 starten. Und zumindest nach außen ist die ESA zuversichtlich, dass die Messe wie geplant veranstaltet werden kann. Mittlerweile werden allerdings Stimmen laut, die Zweifel daran haben. Nach wie vor breitet sich das Coronavirus aus, was seit Wochen zur Absage von Massenveranstaltungen führt.

Jason Schreier glaubt an eine Absage

Auch der meist gut informierte Kotaku-Redakteur Jason Schreier hat Zweifel daran, dass die E3 2020 wie geplant stattfinden wird. Laut seiner Einschätzung sind die Chancen sehr gering. Und sollte die Messe tatsächlich abgesagt werden, gibt es laut seiner Ansicht keine Gründe, warum die Spieleunternehmen ihre Ankündigungen und Präsentationen in derselben Woche publizieren sollten.

Schreier im Wortlaut: „Nun, was vor ein paar Wochen noch Wirklichkeit war, kann dank des Virus nicht mehr so sein. Die Chancen, dass die E3 stattfinden wird, scheinen ziemlich gering zu sein. Und wenn die E3 ausfällt, gibt es nicht viele Gründe für jedes einzelne Unternehmen, die eigene Pressekonferenz in derselben Woche abzuhalten.“

Damit reagierte er auf die Frage eines Spielers, der wissen wollte, ob auf der E3 bestimmte Spiele gezeigt werden. Laut Schreier dürften die Entwickler wenig motiviert sein, bis Juni eine Demo aus dem Boden zu stampfen, wenn es keine Möglichkeit gibt, diese Demo der Presse und den Einzelhändlern zu zeigen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Publisher ihre eigenen Veranstaltungen nach ihren eigenen Zeitplänen planen“, so Schreier abschließend.

Das Coronavirus ist seit Ende Dezember 2019 ein große Thema. Mitte bis Ende Januar stiegen die Zahlen dramatisch an. Und in westlichen Ländern erfolgte der Ausbruch erst vor wenigen Wochen. Es scheint also, dass uns die Coronavirus-Epidemie auch im Juni beschäftigen wird. Im Austragungsort Los Angeles wurde bereits der Notstand ausgerufen.

In einem Statement der ESA zeigten sich die Veranstalter kürzlich noch zuversichtlich: „Wir werden weiterhin wachsam sein, da unsere erste Priorität die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Sicherheit aller unserer Aussteller und Teilnehmer ist. Angesichts unseres derzeitigen Wissens treiben wir die Planung der E3 2020 auf Hochtouren voran.“

