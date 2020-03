Journey to the Savage Planet: Weiterer DLC mit neuem Biom in Arbeit

Das First-Person-Action-Adventure "Journey to the Savage Planet" wird von den Typhoon Studios in der kommenden Zeit mit weiteren DLCs versorgt, die auch komplett neue Biome mit sich bringen sollen, bestätigte das Studio. Genauere Details zu den Inhalten sind aber noch nicht bekannt.

Das First-Person-Action-Adventure „Journey to the Savage Planet“ ist seit Ende Januar dieses Jahres für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Inzwischen hat das Spiel vor wenigen Wochen bereits ein umfangreiches Update erhalten, welches den neuen „Old Game Minus“-Modus, Neuigkeiten für den Fotomodus und weitere Fehlerbehebungen mit sich brachte. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie der Creative Director Alex Hutchinson von den Typhoon Studios in einem aktuellen Interview bestätigte.

Neue Download-Inhalte in Arbeit

Im Interview mit AltChar erklärte der Creative Director, dass man an allem arbeitet, als er nach kommenden DLC-Erweiterungen und vielleicht sogar einem Port für Nintendo Switch gefragt wurde.

„Es wird an allem gearbeitet! Wir haben einige neue DLC, die ihr mit einem ganz neuen Biome kaufen können, sowie den kostenlosen ‚Old Game Minus‘-Modus, der gerade für alle Speedrunner herausgebracht wurde. Über die Switch-Version wird gerade gesprochen! Ich habe ein gutes Gefühl.“

Im besagten „Old Game Minus“-Mode von „Journey to the Savage Planet“ haben die Spieler nur drei Leben und begrenzte Zeit zur Verfügung um jedes Biom abzuschließen. In jedem Biom ist zudem ein Extra-Leben versteckt. Im Koop-Modus teilen sich die Spieler die drei Leben.

„Journey to the Savage Planet“ schickt die Spieler in eine bunte, fremdartige Welt, wo sie auf auf allerhand seltsame und wundersame Kreaturen treffen. Die Spieler erkunden den unbekannten Planeten namens AR-Y 26 tief in einer fiktiven, weit entfernten Ecke des Universums.

„Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan, ist es ihre Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist“, heißt es von offizieller Seite.

