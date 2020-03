WWE 2K20: Futuristisches DLC-Paket „Empire of Tomorrow“ veröffentlicht

In "WWE 2K20" kommt ein wenig Sci-Fi-Stimmung auf. 2K Games gab heute den "Empire of Tomorrow"-DLC heraus, der ein Teil verschiedener Editions ist und auch einzeln gekauft werden kann.

Für „WWE 2K20“ wurde heute das futuristische DLC-Paket „Empire of Tomorrow“ veröffentlicht. Es beinhaltet einen neuen Showcase, Story-Türme, Charaktere, Arenen, Charakterteile, Waffen, Sprachausgaben und Kommentare.

„Empire of Tomorrow“ ist das finale DLC-Paket für „WWE 2K20“ und in jeder Version der Deluxe und SmackDown! 20th Anniversary Editionen enthalten. Auch einzeln kann es für PS4, Xbox One und PC/Steam erworben werden. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Nachfolgend lest ihr die offiziellen Beschreibungen:

Details zu Empire of Tomorrow

Neue dystopische Story-Türme:

“On the Hunt” – ‘Roboterjäger Miz’ hat die Aufgabe, eine Gruppe von Robotern mit Fehlfunktion zu finden und zu erfassen. Sie sehen wie Menschen aus und verhalten sich auch so

“Malfunction Detected” – ‘Roboterjäger Keith Lee’ ist der Partner von Miz und steht ebenfalls vor der Aufgabe, abtrünnige Bots zu jagen.

“Neo-Osaka Security Corporation” – ‘Hacker Johnny Gargano’ ist ein Mitglied von Asukas Crew. Die Behörde Megacorp hat eine neue Serie von Sicherheits-Bots auf die Straßen entsandt, die die Zivilbevölkerung terrorisieren. Johnny möchte die Bots so umprogrammieren, dass sie nur das sehen, was Johnny sie sehen lässt.

“Heist of the Millennium” – ‘Hackerin Io Shirai’ ist dabei, die Behörde Megacorp zu infiltrieren. Das Ziel: einen Daten-Cache zu stehlen, der für die Pläne der Behörde unerlässlich ist, und ihn an die Crew zurückzugeben.

Neue futuristische WWE Superstar-Charaktere:

Hacker Asuka

Chairwoman Bliss

A-Mech-Sa Bliss

Daemon Sonya Deville

CyberNaomi

Anti-Virus Carmella

N14-J4X

Hacker Johnny Gargano

Zwei neue Arenen:

The Mainframe

Neo-Osaka District 4

Und mehr:

Neue thematische Superstar-Teile

Neue Sprachausgabe und Kommentare

Neue thematische Arena-Erstellungs-Teile

Neue thematische Waffen

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu „Empire of Tomorrow“:

