Dreams: Media Molecule veröffentlicht Echtzeit-Roadmap zu kommenden Inhalten und Verbesserungen

Über Trello veröffentlichten die Entwickler von Media Molecule eine Roadmap zu "Dreams". Diese bietet euch die Möglichkeit, die Arbeiten an neuen Inhalten und Verbesserungen in Echtzeit zu verfolgen.

Schon vor dem offiziellen Release von „Dreams“ wiesen die verantwortlichen Entwickler von Media Molecule darauf hin, dass der kreative Level-Baukasten über einen langen Zeitraum unterstützt werden soll.

Um die „Dreams“-Community regelmäßig auf dem Laufenden zu halten, stellte Media Molecule auf der Online-Plattform Trello eine Roadmap bereit. Mit dieser wird den Nutzern die Möglichkeit geboten, die Arbeiten an neuen Inhalten und Verbesserungen in Echtzeit zu verfolgen. Im Zuge der Roadmap nennt Media Molecule unter anderem Details zu Fehlern, die gerade in Angriff genommen werden und im Zuge kommender Updates behoben werden sollen.

Update 2.07 in Arbeit

Derzeit rücken intern beispielsweise die Arbeiten am Update 2.07 in den Mittelpunkt. Mit dem neuesten Update soll „Dreams“ beispielsweise ausgewählte Verbesserungen und Performance-Optimierungen erfahren. Des Weiteren wird an der Behebung eines Fehlers gearbeitet, der dazu führen kann, dass das Spiel nach dem Beenden von Levels unkontrolliert hängen bleibt.

Wer regelmäßig auf dem laufenden bleiben möchte, findet die besagte Roadmap und weitere Details unter dem folgenden Direkt-Link. „Dreams“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und gibt seinen Nutzern einen umfangreichen Editor in die Hand, mit dem eigene Spiele erschaffen und anschließend mit der globalen „Dreams“-Community geteilt werden können.

Eine rund zwei bis drei Stunden lange Kampagne dient dabei als Inspiration.

