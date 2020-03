PS5: Kompatible SSD-Erweiterungen nicht vor Ende des Jahres

In einer nicht sehr zugänglichen Präsentation gab Sonys Mark Cerny gestern allerlei Details zur PS5 preis. Ein großes Thema war die SSD, die 825 GB Speicherplatz bietet. Zwar ist Sonys Lösung äußerst flink, aber wahrscheinlich schnell gefüllt. Spiele erfordern seit Jahren immer mehr Speicherplatz.

Doch die Japaner dachten einen Schritt weiter: Der Speicherplatz der PS5 lässt sich mit PCIe 4.0-basierten Laufwerken erweitern. Dabei gibt es einen Haken: Die momentan erhältlichen Modelle erreichen nicht die Performance, die Sony für die PS5 angedacht hat. Jedoch geht Mark Cerny davon aus, dass die Laufwerke bis Ende des Jahres die erforderliche Bandbreite bieten.

Sony muss zunächst testen

Blind kaufen solltet ihr sie auch dann noch nicht: Cerny warnt davor, dass die besonderen technischen Anforderungen der PS5 bedeuten könnten, dass sie trotz der ausreichenden Geschwindigkeit nicht für die neue Konsole geeignet sind. Das gilt beispielsweise für PCIe 4.0-basierte Laufwerke, die Entwicklern nur zwei Prioritätsstufen bieten, wie es bei der aktuellen NVME-Spezifikation Standard ist.

Im Vergleich dazu bietet die PS5-SSD sechs Prioritätsstufen. Laut Cerny müssen geprüfte SSDs von Drittanbietern bestimmte Geschwindigkeitsschwellenwerte erreichen, um kompatibel zu sein. Daher kann es eine Weile dauern, bis ihr euren SSD-Speicher erweitern könnt.

„Es wäre großartig, wenn [die SSD-Kompatibilitätstests] bis zum Launch durchgeführt werden, aber es wird wahrscheinlich etwas länger dauern“, so Cerny. Zugleich gab er eine Warnung an ungeduldige Spieler heraus: „Wartet mit einem M.2-Kauf, bis ihr von uns hört.“

Auch der Formfaktor ist entscheidend

Unter Umständen kann es passieren, dass die SSD gar nicht passt: Neben der Geschwindigkeit ist es die Bauweise der SSD, die geprüft werden muss. SSD-Laufwerke werden unter Last sehr heiß, weshalb viele über benutzerdefinierte Kühlkörper und sogar Lüfter verfügen, die möglicherweise nicht in den PS5-Steckplatz passen.

Zunächst muss Sony eine Vielzahl von Consumer-SSD-Laufwerken testen, um auflisten zu können, welche mit der PS5 funktionieren, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Erwartet werden kann aber, dass ihr spätestens im kommenden Jahr Geld in eine Speichererweiterung investieren dürft.

Mark Cerny gab gestern zahlreiche Details zur PS5 preis. Falls ihr euch auf den neusten Stand bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht.

