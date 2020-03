PS5: Custom-SSD mit 100-mal schnelleren Ladezeiten begeistert Naughty Dog – Gewaltiger Sprung für Game-Designer

Nach Sonys Enthüllung der PS5-Spezifikationen hat sich auch Naughty Dogs "The Last of Us: Part 2"-Co-Director Kurt Margenau zu Wort gemeldet. Er ist insbesondere von der extrem schnellen Custom-SSD begeistert, die das Game-Design von Next-Gen-Spielen maßgebend verändern könnte.

Sony hat in dieser Woche einen sehr technischen Blick auf die Spezifikationen der PS5 gewährt, der einen Teil der PlayStation-Fans weniger begeistert hat, da die Daten der Xbox Series X nicht überflügelt werden. Dafür sind zahlreiche Entwickler mehr als begeistert von der System-Architektur mit einer extrem schnellen Custom-SSD.

100-fach schnellere Ladezeiten

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 5.5GB pro Sekunde ist die PS5 in diesem Bereich mehr als doppelt so schnell wie die Xbox Series X, was Entwickler in helle Begeisterung versetzt, da 100-fach schnellere Ladezeiten im Vergleich zur PS4 bisherige Limitierungen beim Game-Design eliminieren.

Insbesondere beim Level-Design bekommen Entwickler dadurch viel mehr Freiheiten, da Tricks und Kniffe wie ausgedehnte Fahrstuhl-Ladesequenzen, lange Korridore oder Ähnliches überflüssig werden. Die neuen Umgebungen können dank der Custom-SSD einfach direkt in den Speicher geladen werden, ohne dass der Spieler etwas davon merkt.

Mit der PS5 können 5GB in etwa einer Sekunde geladen werden, während bei der PS4 ein Gigabyte in 20 Sekunden geladen werden kann. Die Xbox Series X ermöglicht 2,4 GB pro Sekunde.

Naughty Dog von Custom-SSD begeistert

Dieser gewaltige Sprung versetzt Naugty Dogs „The Last of Us: Part 2“-Co-Director Kurt Margenau in helle Begeisterung. Wie er zu verstehen gibt, handelt es sich um den größten Sprung im Laufe seiner Entwickler-Karriere. Und als First-Party-Entwickler kann Naughty Dog voll von dieser Leistung profitieren. Während Naughty Dog derzeit noch schwer mit „The Last of Us: Part 2“ beschäftigt ist, gibt es aber noch kein Next-Gen-Projekt anzukündigen.

Die PS5 besitzt eine 825GB große Custom M.2 SSD. Der Speicher kann zudem mit kommenden, handelsüblichen M.2 SSD-Speicher erweitert werden. Darüber hinaus werden auch USB-HDD unterstützt. Während die Next-Gen-Spiele, die auf extrem schnelle Ladezeiten abgestimmt sind, zwingend auf dem internen Speicher installiert werden müssen, können abwärtskompatible PS4-Titel auf auf dem langsameren externen Speicher ausgelagert werden.

Obligatory: no I’m not hinting at anything ND is working on, just speculating based on those numbers. — Kurt Margenau (@kurtmargenau) March 19, 2020

