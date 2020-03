PS5: Kritik nach Enthüllung der Hardware-Spezifikationen

Es scheint, dass sich Sony mit der gestrigen Präsentation der PS5-Spezifikationen keinen Gefallen tat. Der Vortrag von Mark Cerny war auf das typische GDC-Publikum zugeschnitten, das sich in der Regel aus Entwicklern zusammensetzt. Die meisten der gestrigen Zuschauer waren allerdings Konsumenten, die sich weniger für die technischen Einzelheiten und mehr für das Endergebnis interessieren.

Viele Daumen zeigen nach unten

Doch aussagekräftiges Gameplay wurde im Zuge der PS5-Präsentation nicht gezeigt. Nicht einmal die PS5 ansich war zu sehen. Stattdessen wurde ein Datenblatt veröffentlicht, das vermuten lässt, dass die PS5 in Bezug auf die Leistung weniger potent als die Xbox Series X ausfällt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, da die Technik hinter beiden Konsolen komplexer ist als es die nackten TFlops erahnen lassen.

Letztendlich sorgte die gestrige Präsentation für Verwirrung. Und auch die Zufriedenheit vieler Spieler hält sich in Grenzen, wie ein Blick auf die Social-Media-Plattformen verdeutlicht. Allein auf Youtube zeigen momentan rund 100.000 Daumen – bzw. ein Drittel der Stimmen – nach unten. Rund 230.000 Zuschauer waren mit dem „The Road to PS5“-Video zufrieden. Insgesamt ist es eine recht magere Zustimmung.

Zum Vergleich: Das Video zur Weltpremiere der Xbox Series X kommt auf eine Zustimmung von mehr als 90 Prozent. Und als Sony im Januar ein Bild des PlayStation 5-Logos veröffentlichte, brach es auf Instagram Rekorde.

Das sagt die Presse

Digital Spy betonte, dass die PS5-Präsentation am vergangenen Mittwoch die Zuschauer „verdutzt“ habe, während Polygon schrieb, dass sie „enttäuschte Fans“ zurückließ, „die auf eine Hardware-Enthüllung gehofft hatten“. Der Journalist Jason Schreier kritisierte Sony gar dafür, dass die Präsentation nicht mit Features gestartet wurde, die für das allgemeines Publikum greifbarer sind.

„Es scheint ein schlechter Marketing-Schritt zu sein, ein technisches Datenblatt zu veröffentlichen, das deutlich schlechter aussieht als das ihres größten Konkurrenten, und dann ein unverständliches stundenlanges Vorlesungsvideo zu zeigen, anstatt tatsächliches Gameplay-Material zu präsentieren, um zu demonstrieren, was ihre Konsole einzigartig macht“, so Schreier.

Die technischen Daten der PS5 in Bezug auf die CPU und GPU wurden von Digital Foundry in den Umlauf gebracht, während der Vortrag noch lief. Sie liegen geringfügig unter denen der Xbox Series X. Doch die Zahlen auf dem Papier erzählen nur einen Teil der Geschichte.

Zunächst einmal verwendet die PS5 variable Frequenzen, die als „Boost“ bezeichnet werden. Ein interner Monitor analysiert die Last der CPU und GPU und passt die Frequenzen an. Dadurch könnte zumindest in der Theorie mehr Rechenleistung extrahiert werden. Es liegt nun an Sony, die Vorteile der PS5 in einer auf die Kunden abgestimmten Präsentation ins rechte Licht zu rücken.

Das sagt die Play3-Community

Unter unserem Artikel zu den PS5-Spezifikationen wurden gestern zahlreiche Kommentare hinterlassen. Einige Leser glauben, dass die rund 2 TFlops Unterschied in der Praxis keine große Rolle spielen. Andere User widersprechen. Hier einige Stimmen:

güntherxgünther: „Dieses Teraflops-Gerede interessiert mich nicht. Bloß die Vorstellung ist ein Fail. Langweilig, keine Beispielszenen.“

giu_1992: „Fast 2 Tflops sind eine Menge, wenn man sich die Fortschritte bei Grafikkarten anschaut. Das sind auch immer nur ca. 10 Prozent mehr Leistung, die aber eine Menge ausmachen.“

St1nE: „WTF war das denn gerade. Mal davon abgesehen, dass die Konsole so gut wie in allen Punkten der Xbox unterlegen ist, hätten die ruhig mal das Design zeigen können oder zumindest den Controller!“

Doch ändert die gestrige Präsentation die Kaufabsichten? Auf Facebook stellten wir heute die Frage, welche Konsole die Leser kaufen würden, wenn die PS5 mit den gestern enthüllten Spezifikationen etwas günstiger auf den Markt gebracht wird. Das bisherige Ergebnis ist eindeutig: Von den knapp 1.300 Teilnehmern gaben 88 Prozent an, dass sie die PS5 der Xbox Series X vorziehen.

