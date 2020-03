PS5: Sie wird als eine der revolutionärsten Heimkonsolen angesehen werden, sagt Ready at Dawn

Nach der Enthüllung der technischen PlayStation 5-Spezifikationen, die auf dem Papier den kurz zuvor enthüllten Xbox Series X-Spezifikationen unterlegen sind, sind einige Fans enttäuscht. Doch der Teraflop-Vergleich ist bei den Next-Gen-Konsolen nicht unbedingt angebracht, geben immer mehr Entwickler zu verstehen.

Missverstandene PS5-Spezifikationen

Auch der Ready at Dawn-CTO Andrea Pessino hat sich auf Twitter nun zu den falsch verstandenen Spezifikationen geäußert. Laut dem Macher des PS4-Exklusivspiels „The Order: 1886“ werden die Spieler erst nach dem Launch erkennen, wie revolutionär die PS5 tatsächlich ist. Die Kritiker werden eingestehen müssen, dass es ein Fehler war, die Teraflops oder andere missverstandene Spezifikationen zu vergleichen.

Revolutionäres Gesamtbild

Weiter betonte Pessino, dass der Vergleich von Zahlen auf dem Papier die Fans davon abhält, das Gesamtbild zu betrachten. Dann würden sie erkennen, dass die PS5 einige Möglichkeiten für die Entwickler bietet, die Spiele auf eine ganz neue Art und Weise zu designen. So ist die System-Architektur unmittelbar darauf abgestimmt, bisherige Limitationen beim Spieldesign zu eliminieren.

Wie er zusammenfasste, ist eine gute Konsole nicht nur die Summe ihrer Spezifikationen und höherer Leistung sondern wird durch Abstraktionen, APIs, Integration und vor allem die Architektur bestimmt. Nachfolgend könnt ihr die einzelnen Tweets ansehen.

Welches Ergebnis die Einzelkomponenten im revolutionären System-Design der PS5 letztendlich ermöglichen, bleibt noch abzuwarten. Eine offizielle PS5-Enthüllung mit der Präsentation der ersten Next-Gen-Spiele wurde bislang noch nicht angekündigt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei den Spielen ein echter Next-Gen-Sprung zu erkennen ist, der mehr bietet als nur eine bessere Grafik.

Den offiziellen PS5-Termin und Preis hat Sony bisher noch nicht angekündigt. Laut aktuellen Informationen soll die Konsole weiterhin Ende 2020 im Handel verfügbar sein. Sobald genauere Informationen bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about "teraflops" and other similarly misunderstood specs. 😘 — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

A console is more than a sum of specs – of course incremental hardware improvements are important, but abstractions, APIs, integration, and most of all *architecture* are even more so. That's where the biggest innovations are to come in this age of diminishing returns.

… — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

Which is why focusing on metrics is missing the big picture. I am excited about the PS5 because I think many smart decisions were made that will enable devs to design in new ways, *especially* for expansive games. I was not making a comparison, just sharing my optimism. ❤️ — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

Mehr zur PS5:

