Dreams: Mario hat auf der PS4 nichts zu suchen – Nintendo lässt Kreation wegen Copyright-Verletzung entfernen

Ein mächtiges Tool wie „Dreams“ bringt auch immer Kreationen auf den Plan, die sich allzu stark von bekannten und vor allem auch durch Copyrights geschützten Inhalten inspirieren lassen. Hin und wieder könnten bestimmte Inhalte sogar als Kopie bezeichnet werden.

So haben Rechteinhaber nun auch immer öfter einen genaueren Blick auf den Spielebaukasten „Dreams“ von Sony Interactive Entertainment und Media Molecule, in dem kürzlich auch der weltbekannte Nintendo-Charakter Mario in einem 3D-Spiel auftauchte. Der japanische Spiele-Hersteller Nintendo war darüber wenig erfreut und ließ den Inhalt aus „Dreams“ entfernen.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn’t read my „be cool“ note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3 — Piece of Craft (@Piece_of_Craft) March 20, 2020

The email came through to the same email i have linked to my psn but it was from the legal and business affairs Division of Sony Interactive Entertainment Europe

so not from Mm.

And stated Nintendo, themselves, had objected to my use of their Super Mario IP in Dreams — Piece of Craft (@Piece_of_Craft) March 21, 2020

Der Schöpfer des Inhalts namens Piece of Craft teilte auf Twitter mit, dass er von Sony Interactive Entertainment Europe eine Nachricht erhalten habe, dass Nintendo die Verwendung von Mario in „Dreams“ untersagt. Diverse andere „Mario“-Inhalte sind aber weiterhin noch im PS4-Kreativspiel zu finden. Dazu gehört auch „Super Mario Infinity“. Ein passendes Gameplay-Video seht ihr weiter unten.

Klar ist aber, dass Media Molecule die Schöpfer bereits darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie damit rechnen sollten, dass ihre Kreationen aus „Dreams“ entfernt werden, wenn sie geschützte Inhalte in ihren Kreationen verwenden.

