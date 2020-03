PS5: Patent beschreibt „Direct Gameplay“ – Neue Möglichkeiten einen bestimmten Spielstand zu laden

Mit der PS5 scheint Sony einiger interessante Neuerungen vorzubereiten, wie bereits mit der jüngsten Technik-Präsentation angedeutet wurde. Unter anderem sorgen extreme Datenübertagungsgeschwindigkeiten von der Custom-SSD der PS5 in den Arbeitsspeicher für blitzschnelle Ladezeiten.

Patent beschreibt „Direct Gameplay“-Links

Zudem möchte Sony aber die Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer mit der Konsole und den jeweiligen Spielen weiter verfeinern. So könnte es offenbar neue Möglichkeiten geben, ein Spiel zu starten, wie ein kürzlich veröffentlichtes Patent andeutet. So sollen für alle Spiele bestimmte Startvorgaben festgelegt werden können, die das Spiel in einen speziell vorgegebenen Zustand starten.

Beispielsweise könnte direkt aus dem PS5-Startbildschirm der aktuellste Savegame geladen werden oder es könnte über eine andere Vorgabe direkt das Matchmaking für einen festgelegten Multiplayer-Modus gestartet werden. Der lästige Umweg erst das Spiel zu starten, das Intro zu überspringen, um im Hauptmenü den jeweiligen Modus zu starten und sich weiter durch die Menüs zu klicken, würde damit überflüssig.

Aber das „Direct Gameplay“-Feature soll darüber hinaus noch mehr können. Laut der Patent-Beschreibung könnte ein entsprechendes Preset den jeweiligen Spielcharakter in einem Singleplayer-Titel auch an eine bestimmte Stelle im Spiel transportieren, wo beispielsweise eine neue Quest gestartet werden kann. Es wird im Patent beschrieben:

„In einem Beispiel ist der Titel mit interaktivem Inhalt ein Videospieltitel, und die eine oder mehrere Vorlagen können verschiedenen Modi des kompetitiven Spiels entsprechen, die innerhalb dieses Spieltitels verfügbar sind. In einem anderen Beispiel können die eine oder mehrere Vorlagen verschiedenen Kapiteln einer interaktiven Handlung entsprechen. […]

So kann die Vorlage beispielsweise einen Wegpunkt innerhalb eines Teils des Spiels enthalten (z.B. an einer bestimmten Stelle der Spielumgebung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Spielhandlung), an dem eine Aktivität beginnt. In einem anderen Beispiel kann die Vorlage einen Charakter des Benutzers virtuell zu dem Ort innerhalb der Spielumgebung teleportieren, der dem Beginn der zugehörigen Aktivität am nächsten liegt.

Die Schablone kann auch mit dem Matchmaking in Verbindung gebracht werden, um den Benutzer einem Wettkampf zuzuordnen (z.B. nach Fähigkeit, Erfahrungsniveau oder Verfügbarkeit anderer Gleichgesinnter). Jede Vorlage kann aktualisiert, bearbeitet oder entfernt werden, oder es können neue Vorlagen erstellt werden.“

Die Vorlagen können offenbar online und lokal gespeichert und abgerufen werden. Möglicherweise können Nutzer die Vorlagen auch Teilen, um beispielsweise bestimmte Herausforderungen zu teilen. Ein andere Einsatzmöglichkeit wäre die Verknüpfung mit Trophäen. So könnten entsprechende Vorlagen die jeweiligen Stellen in den Spielen starten, in denen bestimmte Trophäen freigeschaltet werden können.

Zum Thema: PS5: SSD lässt Entwickler groß denken und neue Grenzen ausloten

Entsprechende Vorgaben könnten im Feed der PS5 geteilt werden, sodass die Spieler beim Start der Konsole immer mit verschiedenen Herausforderungen und Interaktionsmöglichkeiten mit ihren Spielen konfrontiert werden. Ob die im Patent beschriebenen Features letztendlich in der PS5 Verwendung finden, bleibt jedoch noch abzuwarten. Weitere Details findet ihr im Artikel bei mp1st.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5