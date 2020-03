Xbox Series X: Quellcode der GPU offenbar gestohlen – Hacker droht mit Veröffentlichung

AMD musste einräumen, dass ein Hacker die Daten einiger GPUs des Unternehmen entwenden konnte. Berichten zufolge ist die in der Xbox Series X verbaute Grafikeinheit betroffen.

AMD räumt auf der offiziellen Seite ein, dass ein Hacker den Code für einige der aktuellen und zukünftigen GPUs entwenden konnte. Es scheint, dass auch Details der Xbox Series X-Hardware betroffen sind.

„Im Dezember 2019 wurden wir von jemandem kontaktiert, der behauptete, Testdateien von einem Teil unserer aktuellen und kommenden Grafikprodukte zu haben, von denen einige kürzlich online gestellt aber inzwischen wieder entfernt wurden“, so das Unternehmen.

Eine GPU wird der Xbox Series X zugeordnet

Den Berichten zufolge schickte AMD an GitHub, das im Besitz von Microsoft ist, mehrere Anfragen zur Entfernung der Daten. Zuvor wurde dort ein Teil des gestohlenen Navi-GPU-Codes gehostet.

Laut TorrentFreak sind die Quellcodes der AMD-GPUs Navi 10, Navi 21 und Arden betroffen. Es wird angenommen, dass Arden der Codename für das ist, was in der Xbox Series X verwendet wird. Einige Details, die bereits im Dezember über die GPU durchsickern konnten, bezogen sich laut The Verge auf Testdateien, die auf GitHub veröffentlicht wurden.

Und weitere Leaks könnten folgen: Der mutmaßliche Hacker drohte in einem Interview mit TorrentFreak, dass er „einfach alles durchsickern lassen“ werde, sofern er die Informationen nicht zu Geld machen könne.

„Im November 2019 fand ich die AMD Navi GPU-Hardware-Quellcodes in einem gehackten Computer“, so der vermeintliche Hacker. „Der Benutzer hatte keine wirksamen Maßnahmen gegen das Durchsickern der Codes ergriffen.“

Sicherheit der GPUs beeinträchtigt?

Unklar ist, ob der entwendete Code in irgendeiner Art und Weise die Sicherheit der zukünftigen AMD-GPUs beeinträchtigt. Das Unternehmen scheint jedoch nicht allzu besorgt zu sein.

„Obwohl wir wissen, dass der Täter über zusätzliche Dateien verfügt, die bisher nicht veröffentlicht wurden, glauben wir nicht, dass die gestohlene Grafik-IP für die Wettbewerbsfähigkeit oder Sicherheit unserer Grafikprodukte von zentraler Bedeutung ist“, so AMD. „Uns ist nicht bekannt, dass der Täter anderes geistiges Eigentum von AMD besitzt.“

+++ PS5 und Xbox Series X: Die Spezifikationen haben nicht den größten Einfluss, meint Alex Hutchinson +++

Microsoft meldete sich bisher nicht zum Daten-Leak zu Wort. Sollte ein entsprechendes Statement folgen, lassen wir es euch wissen. Erscheinen soll die neue Konsole der Redmonder gegen Ende des Jahres. Einen Blick auf die technischen Spezifikationen könnt ihr hier werfen.

