Wasteland 3: Nutzt die Dialog-Tools aus The Outer Worlds – Spieler nehmen aktiv Einfluss auf die Handlung

Nach den Verschiebungen der Vergangenheit wird das Oldschool-Rollenspiel „Wasteland 3“ in rund eineinhalb Monaten für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Nachdem die Entwickler von inXile Entertainment in den letzten Monaten gleich mehrfach darauf hinwiesen, dass „Wasteland 3“ merklich von der Übernahme des Studios durch Microsoft profitieren wird, bestätigten die kreativen Köpfe hinter dem Rollenspiel kurz vor dem Release ein weiteres interessantes Detail. So benutzt „Wasteland 3“ die gleichen Dialog-Tools, die in „The Outer Worlds“ aus dem Hause Obsidian Entertainment zum Einsatz kamen.

Entwickler versprechen eine tiefgreifende Geschichte

Durch die Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment, das seit 2018 ebenfalls zu den Xbox Game Studios gehört, sei „eine viel tiefere und verwobenere Geschichte“ möglich, als in bisherigen Rollenspielen von inXile Entertainment erzählt wurden. Gleichzeitig wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass die Spieler mit ihren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung von „Wasteland 3“ nehmen können.

Zum Thema: Wasteland 3: Eure Entscheidungen führen zu einem von zahlreichen großen Enden

„Unsere enge Beziehung zu den Jungs von Obsidian bedeutet, dass wir Zugang zu ihren Dialog-Werkzeugen haben, die sie für The Outer Worlds verwendet haben. Und wir nutzen dies, um eine viel tiefere und verwobene Geschichte zu erstellen, als wir es in der Vergangenheit konnten“, so die Entwickler. „Wir haben auch ein Team von Autoren für dieses Projekt, bei dem es für Wasteland 2 im Wesentlichen nur um einen Mann ging – Wasteland 3 ist ein weitaus tieferes Spiel in der Art und Weise, wie sich die Entscheidungen der Spieler auswirken.“

„Wasteland 3“ wird am 19. Mai 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Abonnenten des Xbox Game Pass können das Rollenspiel bereits zum Launch ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Wasteland 3