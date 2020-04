War Thunder: Space Thunder – Neuer Aprilscherz-Modus vorgestellt – Trailer und Bilder

Für "War Thunder" haben die Entwickler von Gaijin Entertainment passend zum 1. April den neune Spielmodus "Space Thunder" vorgestellt. Was die Spieler davon erwarten können, zeigt ein frischer Trailer.

Weltraum-Schlachten zum 1. April

Der neue Fahrzeugtyp der Space Fores für Kämpfe im Orbit soll ab heute für einige Tage im Event-Menü von „War Thunder“ zur Auswahl stehen. Es stehen verschiedene Klassen von Weltraum-Kampfmodulen zur Auswahl, die sich in Rüstung, Bewaffnung und Manövrierfähigkeit unterscheiden. Zudem verfügen alle über Sensoren, die Feinde in der Umgebung und näherkommende Raketen anzeigen.

„Die Schwerelosigkeit und der offene, vakuumartige Charakter des Schlachtfelds erfordern, dass nur spezielle Weltraumkampfmodule, die von professionellen Astronauten bedient werden, eingesetzt werden können. Die Ressourcengewinnung im Weltraum war nie ein friedliches und sicheres Unterfangen, aber die Erdkonzerne schafften es irgendwie zu koexistieren, bis Forscher eines Tages ein wertvolles Artefakt auf dem Mond fanden.

Dieses Artefakt war eine mächtige Waffe namens ‚Objekt 279‘, die zum Hauptpreis des ‚Weltraumrennens‘ in War Thunder wurde. Wie Spielfans selbst vermuten könnten, sind die in Space Thunder vorgestellten Weltraumkampfmodule so realistisch wie möglich und basierten auf den Dokumenten, die dem Entwicklungsteam zur Verfügung standen.“

Erst kürzlich haben die Entwickler weitere Neuerungen für „War Thunder“ vorgestellt. Neben dem schwedischen Forschungsbaum der Panzer wurde unter anderem der bekannte US-Kampfhubschrauber AH-64 Apache in mehreren Varianten in das Spiel eingeführt.

