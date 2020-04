Call of Duty Warzone: Crossplay und das Cheater-Problem

In "Call of Duty Warzone" können Konsolenspieler mit PC-Cheatern in Berührung kommen. Daher verzichten immer mehr Teilnehmer auf das sogenannte Crossplay.

Hat er einen Cheater entdeckt?

Zu den Kernfeatures von „Call of Duty Warzone“ zählt das sogenannte Crossplay, das Spielern die Möglichkeit gibt, mit Teilnehmern auf anderen Plattformen ins Gefecht zu ziehen. Allerdings hat diese Möglichkeit Schattenseiten, denn auch PC-Spieler sind involviert. Das Problem: Auf dieser Plattform sind Cheats keine Seltenheit.

Das führte dazu, dass Konsolenspieler von „Call of Duty Warzone“ zunehmend auf das Crossplay mit PC-Benutzern verzichten. Darauf verweisen die User in zahlreichen Erfahrungsberichten, in denen sie etwas näher auf das Cheater-Problem eingehen.

Gameplay-Clips zeigen Cheater

Auch Eurogamer nahm sich der Situation an und berichtet, dass sich Konsolenspieler häufig über PC-Benutzer beschweren, die automatisch Kopfschüsse verteilen, durch Wände schießen können oder in den Gefechten mit Waffen ohne Rückstoß kämpfen. Auf verschiedenen Plattformen wie Reddit wurden entsprechende Gameplay-Clips geteilt.

Da das Matchmaking ohne Crossplay etwas länger dauern kann, hoffen viele Spieler von „Call of Duty Warzone“, dass Infinity Ward das Problem bald in den Griff bekommt.

Und tatsächlich gibt es Bestrebungen: „Wir haben jetzt weltweit mehr als 70.000 Verbote ausgesprochen, um Warzone vor Betrügern zu schützen“, hieß es kürzlich in einer Stellungnahmen. „Wir stellen weiterhin dedizierte Sicherheitsupdates bereit und arbeiten weiter an der Verbesserung der Meldemöglichkeiten im Spiel. Wir werden bald weitere Details mitteilen. Wir haben es im Blick. Wir haben keine Toleranz für Betrüger.“

Zum Thema

Schon mehr als 50 Millionen Spieler konnte „Call of Duty Warzone“ verzeichnen. Die Gefechte sind ein Teil von „Call of Duty Modern Warfare“ und können zudem über die Standalone-Version kostenlos in Angriff genommen werden, was die Hürde der Cheater etwas niedriger gestaltet.

In der vergangenen Woche wurden für „Call of Duty Warzone“ mehrere Updates veröffentlicht. Unsere Themen-Übersicht zum Shooter findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare