Stranded Deep: Morgen erscheint das Survival-Abenteuer auf PS4 und Xbox One

Ab morgen könnt ihr in "Stranded Deep" euer Geschick als Survival-Künstler beweisen, wenn ihr nach einem Flugzeugabsturz im Pazifik das weite Meer und die einsamen Inseln übersteht.

Die Verantwortlichen von Beam Team Games haben bekannt gegeben, dass sie bereits am morgigen Dienstag, den 21. April 2020 das Survival-Spiel „Stranded Deep“ für PS4 und Xbox One veröffentlichen.

Überleben im Pazifik

In dem Titel kämpft ihr als Überlebender eines Flugzeugabsturzes im Pazifik auf euch allein gestellt ums Überleben. In exotischen Gewässern und Inselumgebungen müsst ihr euer Überleben sichern, in dem ihr Vorräte findet, Werkzeuge, Waffen und Behausungen herstellt.

Die pazifischen Gewässer beherbergen Haie, Riesenkalmare und anderen Meeresbewohner, die als lebensbedrohliche Gefahren und Nahrungsquellen auf euch warten. Und auch an Land seid ihr nicht sicher, während ihr euch vor Wildschweinen, Schlangen und weiteren Wildtieren vorsehen müsst.

Gleichzeitig müssen Hunger, Durst und Unterkühlung unter Kontrolle gehalten werden. Wenn ihr alles richtig macht, könnte euch sogar irgendwann die Flucht gelingen.

Ursprünglich sollte „Stranded Deep“ in Zusammenarbeit mit Telltale Games veröffentlicht werden. Nach der Pleite des Unternehmens, haben die Verantwortlichen von Beam Team Games ihr Projekt jedoch komplett in die eigenen Hände genommen.

Nach etwa fünf Jahren Entwicklung kommt „Standed Deep“ in dieser Woche nun auch auf die Konsolen PS4 und Xbox One. Die Steam-Version wird von mehr als 23.000 Nutzern „größtenteils positiv“ bewertet. Die jüngsten Bewertungen der vergangen 30 Tage sind sogar „sehr positiv“.

Mit dem Trailer und den Screenshots könnt ihr einen Blick auf „Stranded Deep“ werfen.

