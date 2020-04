Horizon Zero Dawn 2: Weitere Stellenausschreibung deutet auf das Sequel hin

Mit einer entsprechenden Stellenausschreibung sucht das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games derzeit nach einem Senior-Game-Writer für einen Open-World-Titel. Ein weiterer Hinweis auf die laufenden Arbeiten an "Horizon Zero Dawn 2"?

"Horizon: Zero Dawn 2" befindet sich unbestätigten Gerüchten zufolge für die PS5 in Entwicklung.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass Guerrilla Games in der Tat an „Horizon: Zero Dawn 2“ arbeitet.

Überraschend dürfte das Ganze sicherlich nicht kommen. Schließlich schwang sich das erste Abenteuer von Aloy mit mehr als zehn Millionen verkauften Einheiten auf der PlayStation 4 zu einer der erfolgreichsten neuen Marken der langsam ausklingen Konsolen-Generation auf. Hinzukam, dass in den letzten Wochen immer wieder Stellenausschreibungen auftauchten, die die Spekulationen um ein mögliches „Horizon: Zero Dawn 2“ befeuerten.

Einer der ersten großen Titel der PS5?

So auch heute. Wie sich einer frisch veröffentlichten Jobanzeige des niederländischen Studios entnehmen lässt, sucht Guerrilla Games aktuell nach einem Senior-Game-Writer für ein nicht näher konkretisiertes Open-World-Projekt. Zum Aufgabenbereich möglicher Bewerber gehören Game-Quests, Fraktionen und Hintergrundgeschichten. Darüber hinaus sollen Interessenten Dialoge, Story-Details sowie Fraktionsdokumente erschaffen.

Zu den weiteren aufgelisteten Aufgaben zählen Narrative Designs für Quests, Gameplay-Aktivitäten und Spielfunktionen. Auch wenn im Zuge der Stellenausschreibung kein konkreter Name genannt wurde, wird vermutet, dass sich Guerrilla Games hier auf „Horizon: Zero Dawn 2“ bezieht. Den unbestätigten Berichten zufolge soll das Action-Rollenspiel zu den ersten großen Exklusiv-Titeln der PS5 gehören.

Offizielle Stellungnahmen oder gar Ankündigungen seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Guerrilla Games lassen aber weiter auf sich warten.

