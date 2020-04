Horizon Zero Dawn 2: Stellenausschreibung liefert Hinweise auf die laufende Entwicklung

"Horizon: Zero Dawn 2" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

Mit mehr als zehn Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich das Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ zu einer der erfolgreichsten neuen Marken der langsam ausklingenden Konsolen-Generation.

Dementsprechend wurden die verantwortlichen Entwickler von Guerrilla Games in den vergangenen Monaten regelmäßig mit einem möglichen Nachfolger in Verbindung gebracht. Untermauert wurden die Gerüchte zuletzt immer wieder von Stellenausschreibungen des niederländischen Studios. So auch heute.

Nachfolger für die PS5 in Arbeit?

Wie sich einer neuen Stellenausschreibung von Guerrilla Games entnehmen lässt, sucht das Studio aktuell nach einem Lead-Creature-Animator. Es wird sicherlich nur die wenigsten überraschen, dass in der besagten Jobanzeigen ein weiterer Hinweis auf die laufenden Arbeiten an einem Nachfolger zu „Horizon: Zero Dawn“ gesehen wird. In der Stellenausschreibung heißt es:

„Guerilla sucht einen Lead-Creature-Animator mit umfassender Erfahrung in der Animation von Tierbewegungen und -verhalten. Als Lead-Creature-Animator sind Sie Teil eines vielfältigen Teams von Animatoren, die eng mit Game-Design, Visual-Design und Code zusammenarbeiten, um ansprechende Kreaturen für unser überzeugendes Gameplay zu erstellen.“

„Wenn Sie ein engagiertes Kreaturenteam haben, haben Sie die Möglichkeit, sich ganz darauf zu konzentrieren, die Messlatte in Bezug auf die ästhetischen und spielinternen Anforderungen an die Qualität der Kreaturenanimation so hoch wie möglich zu legen.“

Den unbestätigten Gerüchten zufolge soll sich das Sequel zu „Horizon: Zero Dawn“ für die PS5 in Arbeit befinden. Offizielle Stellungnahmen seitens Guerrilla Games beziehungsweise Sony Interactive Entertainment stehen weiterhin aus.

