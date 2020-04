Final Fantasy VII Remake: Part 2 bereits in Entwicklung, bestätigt der Producer

Die Entwicklung von "Final Fantasy 7: Remake - Part 2" haben bereits begonnen, wie der zuständige Producer Yoshinori Kitase in einem aktuellen Interview bestätigte. Genauere Details über die Entwicklung und Releasepläne gibt es aber noch nicht.

Seit einigen Wochen begeistert „Final Fantasy 7 Remake“ Fans und Neulinge gleichermaßen. Auch die Testwertungen waren überaus positiv, womit die Erwartungen an die Fortsetzung in den Himmel wachsen. Die Fans können nun hoffen, dass Part 2 des Remakes nicht so lange auf sich warten lässt wie der erste Teil.

Entwicklung von Part 2 gestartet

Dass die Entwickler bereits ihr Möglichstes tun, damit die Wartezeit dieses Mal etwas kürzer ausfällt, bestätigte der für das „Final Fantasy 7 Remake“ zuständige Producer Yoshinori Kitase im Interview mit Entertainment Weekly (via gamingbolt).

Laut dem Producer haben die Arbeiten am kommenden „Final Fantasy 7: Remake – Part 2“ bereits begonnen. „Die Entwicklung für das nächste Spiel des [Final Fantasy]-Remake-Projekts schreitet bereits voran“, sagte Kitase. Bereits vor der Veröffentlichung des ersten Teils kündigte er an, dass die Entwicklung startet, sobald der erste Teil veröffentlicht wurde. Dieser Plan wurde offenbar umgesetzt.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Berichten zufolge der drittgrößte Exklusiv-Launch der PS4

Genauere Details zu Part 2 des Rollenspiel-Remakes sind noch nicht bekannt. Derzeit erfreuen sich die Fans noch mit dem ersten Teil, der mindestens bis April 2021 noch exklusiv auf PS4 erhältlich sein wird. Anschließend könnte der Titel auf anderen Plattformen erscheinen.

Dass die Fans auf das Remake nur gewartet haben, beweisen die Verkaufszahlen: Laut Square Enix fand der Titel in den ersten drei Tagen bereits mehr als 3,5 Millionen Käufer.

