Final Fantasy VII Remake: So oft wurde die Neuauflage in den ersten drei Tagen verkauft

Wie Square Enix bekannt gab, entwickelte sich das "Final Fantasy VII Remake" umgehend zu einem kommerziellen Erfolg. Doch wie oft verkaufte sich die Neuauflage in den ersten drei Tagen?

Das "Final Fantasy VII Remake" erschien zeitexklusiv für die PS4.

Vor wenigen Tagen erreichten uns bereits unbestätigte Details zum kommerziellen Abschneiden des „Final Fantasy VII Remakes“.

So war die Rede davon, dass die Neuauflage den drittbesten Start eines PlayStation 4-Exklusiv-Titels hinlegte und es auf 2,3 Millionen Spieler brachte. Berücksichtigt wurden dabei allerdings nur die Nutzer, die das Remake spielten und dabei mit dem PlayStation Network verbunden waren. In der Zwischenzeit meldete sich auch der Publisher Square Enix zu Wort und nannte konkrete Verkaufszahlen.

Zweite Episode des Remakes bereits in Arbeit

Wie es in einer kurzen Mitteilung des japanischen Unternehmens heißt, wurde das „Final Fantasy VII Remake“ in den ersten drei Tagen über 3,5 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft. Dem Publisher zufolge fallen die Download-Verkäufe „außergewöhnlich hoch aus“ und steigen aktuell weiter. Das Remake zu „Final Fantasy VII“ wird in Form von mehreren Episoden veröffentlicht.

Die erste Episode wurde am 10. April 2020 zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Aufgrund eines entsprechenden Exklusiv-Abkommens zwischen Square Enix und Sony Interactive Entertainment wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ über einen Zeitraum von einem Jahr ausschließlich auf der PS4 erhältlich sein. Andere Plattformen könnten nach Ablauf dieser Frist mit einer Umsetzung bedacht werden.

Wie die Entwickler hinter der Neuauflage vor ein paar Tagen bestätigten, liefen die Arbeiten an der zweiten Episode unmittelbar nach dem Release der ersten Episode an.

