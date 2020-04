Modern Warfare und Warzone: Free-2-Play-Event für Multiplayer und Update mit Data Pack 1-Pflicht

Den Multiplayer-Modus von "Call of Duty Modern Warfare" könnt ihr ab heute kostenlos spielen.

Am bevorstehenden Wochenende könnt ihr euch kostenlos mit dem Multiplayer-Modus von „Call of Duty Modern Warfare“ beschäftigen. Der Zugang erfolgt über die Standalone-Version von „Call of Duty Warzone“, die kostenlos angeboten wird – zumindest für die meisten Spieler. Im deutschen PlayStation Store werden von Spielern ohne PS Plus aufgrund der Altersbeschränkungen 25 Cent verlangt.

Das Free-2-Event startet am heutigen 24. April 2020 um 19 Uhr unserer Zeit und läuft bis zum 27. April 2019 ebenfalls um 19 Uhr. Bis Montag habt ihr einmal mehr die Möglichkeit, euch kostenlos mit einem Teil des 2019er „Call of Duty“ zu beschäftigen.

Der Zugang erfolgt über eine spezielle Playlist in „Warzone“, in der 6v6- und 10v10-Gefechte gespielt werden. Zur Verfügung stehen dabei fünf Maps. Dazu zählen:

Interessierte Spieler können „Call of Duty Warzone“ kostenlos für PS4, Xbox One und PC herunterladen.

Bei den vielen Updates der vergangenen Wochen dürfte der eine oder andere Spieler schon den Überblick verlieren. Und die nächste Aktualisierung für „Call of Duty: Modern Warfare“ auf der Xbox One und PlayStation 4 steht bevor. Tiefgreifende Einzelheiten zu den Änderungen wurden nicht verraten. Fest steht zumindest, dass zusätzlich das Data-Pack 1 herunterladen werden muss.

„Unser bevorstehendes Update am 28. April erfordert einen Download für PS4- und Xbox One-Spieler, die Modern Warfare besitzen. Wählt nach der Installation des Updates einen Modus im Spiel aus, um ein Installationsmenü zu starten. Ladet das Data Pack 1 aus diesem Menü herunter. Wenn ihr fertig seid, beendet das Spiel und startet es neu.“

Our upcoming 4/28 update includes a required download for PS4 and Xbox One players who own Modern Warfare.

Once you install the update, select a mode in game to launch an install menu. Download Data Pack 1 from this menu. Once complete, please quit and restart the game.

— Activision Support (@ATVIAssist) April 24, 2020