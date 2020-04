WWE 2K21: Wird nicht veröffentlicht – Neuigkeiten am Montag

Auf "WWE 2K21" solltet ihr nicht warten.

Nach einschlägigen Gerüchten ist es nun offiziell: Eine Veröffentlichung von „WWE 2K21“ solltet ihr nicht erwarten. Sie wurde abgesagt. Die Bestätigung kam von der WWE.

Take-Two, das Unternehmen hinter 2K Sports, ist noch etwas zögerlicher. Erst am kommenden Montag möchte der Publisher weitere Details zur „WWE 2K“-Serie veröffentlichen. „Wir werden am Montag um 7:00 a.m. PT (hierzulande 16 Uhr) Details zur Zukunft des WWE 2K-Franchise sowie einige aufregende Neuigkeiten mitteilen“, so Take-Two in einer kurzen Stellungnahme.

Enttäuschende Wertungen

Gründe für den Verzicht auf „WWE 2K21“ wurden nicht genannt, allerdings liegen diese auf der Hand: Das im vergangenen Jahr veröffentlichte „WWE 2K20“ kam in einem katastrophalen Zustand auf den Markt. Der Metascore lag bei unterdurchschnittlichen 43. Noch schlechter bewertet wurde der Titel von den Spielern. Es folgten einige Updates, die „WWE 2K20“ um zahlreiche Fehler erleichterten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die COVID-19-Pandemie einen enormen Einfluss auf die Entwicklung von Spielen hat. Die meisten Entwickler müssen im Home Office arbeiten, wo nicht die idealen Bedingungen herrschen, was nicht zuletzt die Kinderbetreuung mit einschließt. Es ist davon auszugehen, dass dem nächsten Spiel ein Jahr mehr Entwicklungszeit gegönnt wird.

Was Take-Two mit „aufregenden Neuigkeiten“ meint, ist offen. Vermutet werden kann, dass das Unternehmen auf ein anderes (vielleicht kleineres) „WWE“-Spiel ausweicht, was sich mit vergangenen Gerüchten decken würde. Spätestens am kommenden Montag sind wir etwas schlauer.

